Kuno से निकल गांवों में जा पहुंचे चीते... आम रास्ते से लेकर खेतों तक में लगाई दौड़, वीडियो आए सामने

Kuno Cheetah: खेतों, पगडंडियों और गांव की सड़कों पर टहलते इन चीतों के वीडियो ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिए हैं. वन विभाग की ट्रैकिंग टीम चीतों की लगातार निगरानी कर रही है.

कुत्ते के साथ ग्रामीण भी चीतों के पीछे लगे.
MP News: श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल की सीमा लांघकर इस बार दो चीते राजस्थान की सीमा से सटे मानपुर क्षेत्र के दो गांवों में जा पहुंचे हैं. खेतों, पगडंडियों और गांव की सड़कों पर टहलते इन चीतों के वीडियो ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिए हैं.

वन विभाग की ट्रैकिंग टीम चीतों की लगातार निगरानी कर रही है. बताया जा रहा है कि यहां धमाचौकड़ी मचा रहे दो चीते  मादा चीता ज्वाला और उसकी एक मादा शावक है.

जिले के मानपुर क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय कौतूहल का माहौल निर्मित हो गया जब क्षेत्र के बालापुरा और काशीपुर गांवों में चीते खेतों, पगडंडियों और गांव की सड़कों पर टहलते दिखाई दिए.

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस क्षेत्र में पहले कभी भी चीते नहीं देखे गए थे. वायरल हुए वीडियो में चीतों के पीछे एक कुत्ता और ग्रामीण हाथ में डंडा लिए नजर आ रहे हैं. देखें Video:- 

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और 'चीता मित्र' गांवों में पहुंच गए हैं. चीता मित्र लगातार निगरानी कर रहे हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं. 

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दोनों चीतों की लोकेशन पर ड्रोन और बीट गार्ड्स के जरिए नजर रखी जा रही है. यदि वे लंबे समय तक गांवों में ठहरते हैं, तो उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस कूनो नेशनल पार्क के क्षेत्र में भेजा जाएगा.

कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरूकुराल ने aajtak को बताया कि हम चीतों की लोकेशन नहीं बता सकते हैं. अगर चीते देखे गए हैं तो हमारी ट्रैकिंग टीम और चीता मित्र चीतों के साथ में हैं. वैसे भी चीते इंसानों पर हमला नहीं करते.

