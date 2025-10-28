scorecardresearch
 

5वीं की छात्राओं ने अफसरों के सामने करके बताए नमाज के स्टेप्स, टीचर जबूर अहमद सस्पेंड

Burhanpur School Namaz Yoga Row: 5वीं की छात्राओं ने पुष्टि की कि उन्हें सूर्य नमस्कार से पहले नमाज के स्टेप्स कराए जाते थे. बच्चियों ने जिला शिक्षा अधिकारी के सामने वे स्टेप्स करके भी दिखाए.

छात्राओं ने अफसरों के सामने करके दिखाए नमाज के स्टेप्स.(Photo:Screengrab)
छात्राओं ने अफसरों के सामने करके दिखाए नमाज के स्टेप्स.(Photo:Screengrab)

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में सूर्य नमस्कार से पहले स्कूली बच्चों को नमाज कराने का मामला सामने आया है. शिकायत मिलने पर शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) संतोष सिंह सोलंकी खुद स्कूल पहुंचे थे. उन्होंने बच्चों से पूरे मामले की जानकारी ली.

मामला देवरी के एक सरकारी स्कूल का है. 5वीं की छात्राओं ने बताया कि उन्हें सूर्य नमस्कार से पहले नमाज की स्टेप्स कराई जाती थी. उन्होंने स्टेप्स करके भी दिखाए.

 शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अजीत परदेसी भी स्कूल पहुंचे थे. वहां छात्राओं ने टीचर पर नमाज के स्टेप कराने के आरोप लगाए थे. वहीं इसे लेकर पालकों ने भी आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी.

एक पालक ने कहा, ''मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं. दीपावली की छुट्टी के दौरान बच्चों ने यह बात घर पर बताई. इसके बाद स्कूल में आकर शिकायत की. इसके बाद जनशिक्षक स्कूल पहुंचे और डीईओ को मामले की जानकारी दी.

अपर कलेक्टर बुरहानपुर वीर सिंह चौहान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चों के बयानों के बाद डीईओ ने आरोपी शिक्षक जबूर अहमद तड़वी को निलंबित कर दिया है. 

---- समाप्त ----
