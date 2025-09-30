scorecardresearch
 

'विधायक की बहू सब-इंस्पेक्टर, CM साहब उसे थाने से हटाओ', BJP नेता ने लिखा पत्र, वसूली के लगाए आरोप

BJP के जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के विधायक की भतीजी-बहू पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग की है, जिससे विधायक भी सवालों के घेरे में आ गए हैं.

बाएं से अजय यादव और जगन्नाथ सिंह.(Photo:ITG)
MP News: अशोकनगर जिला पंचायत अध्यक्ष राव अजय प्रताप सिंह यादव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर ईसागढ़ थाना प्रभारी मीना रघुवंशी पर भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की है. यह पत्र सोमवार को लिखा गया.

बीजेपी नेता अजय यादव ने अपने पत्र में कहा कि थाना प्रभारी निरंकुश हैं और विधायक के संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मीना रघुवंशी लोगों को झूठे केस में फंसाकर अवैध वसूली करती हैं और क्षेत्र में जुआ, सट्टा, शराब, गांजा, चरस और रिश्वतखोरी का कारोबार चला रही हैं. 

अजय यादव ने बताया कि उनके क्षेत्र के लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मीना रघुवंशी को तत्काल नहीं हटाया गया तो क्षेत्र में जन आंदोलन हो सकता है.

मीना रघुवंशी, चंदेरी से भाजपा विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के भतीजे शिवप्रताप रघुवंशी की पत्नी हैं और ईसागढ़ थाने की प्रभारी हैं. पता हो कि विधायक जगन्नाथ सिंह अविवाहित हैं. उनके भतीजे शिवप्रताप उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं और विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मंचों पर सक्रिय रहते हैं. 

जगन्नाथ सिंह ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान को हराकर जीत हासिल की थी. इसके बाद मीना रघुवंशी को ईसागढ़ थाना प्रभारी नियुक्त किया गया. जिला पंचायत अध्यक्ष अजय यादव वार्ड क्रमांक 5 से निर्वाचित हैं और जिनका क्षेत्र ईसागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. 

