MP: भोपाल में सिर्फ बच्चों की साइकिल चुराने वाला अनोखा चोर गिरफ्तार, बच्चों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

MP News: परिवार ने बच्चे को नई साइकिल दिलवाने की बात कही, लेकिन बच्चे ने नई साइकिल लेने से मना कर दिया और कहने लगा कि उसको अपनी पुरानी साइकिल ही वापस चाहिए. बच्चे की जिद देखकर पुलिस ने इस मामले की गहराई से तफ्तीश शुरू की और पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले.

साइकिल मिलते ही खुश हुए बच्चे.(Photo:ITG)
MP News: राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक अनोखे चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी शराब की लत पूरी करने के लिए बच्चों की साइकिलों को आसान निशाना बनाया था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 12 चोरी की साइकिलें बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपी हैं, जिससे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है.

मामला बजरिया थाना क्षेत्र का है. आरोपी का नाम दिनेश केवट है जो बच्चों की साइकिलें चुराकर उन्हे सिर्फ 200 से लेकर 500 रुपए तक में बेच देता था. आरोपी शराब का आदी था और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करने लगा था. 

दरअसल, एक बच्चे ने बजरिया पुलिस थाने आकर आवेदन दिया था कि उसकी साइकिल घर के बाहर से चोरी हो गई है. इसी दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स संदिग्ध हालत में बच्चों की साइकिल लेकर जाते हुए दिखा. 

फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की और फिर करारिया फार्म इलाके से दिनेश केवट नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दिनेश पिछले कई दिनों से आसपास के इलाकों से बच्चों की साइकिलें चुरा रहा था. 

आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वह शराब का आदी था और रोज़ शराब पीने के लिए पैसे जुटाने के चलते चोरी करता था. इसी कारण उसने आसान निशाना समझकर बच्चों की साइकिलें चुराना शुरू किया. चोरी की गई साइकिलों को वह 200, 300 या 500 रुपए में बेच देता था ताकि शराब खरीद सके. 

पुलिस ने बरामद कीं 10 साइकिलें, बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए कुल 12 साइकिलें बरामद की हैं. जब इन साइकिलों को उनके असली मालिकों यानी बच्चों को लौटाया गया, तो उनके चेहरों पर खुशी देखने लायक थी. बच्चे अपनी चोरी हो चुकी साइकिल वापस पाकर खुशी से झूम उठे. 

आरोपी का नहीं मिला कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड: पुलिस
जहांगीराबाद CSP बिट्टू शर्मा ने बताया कि बजरिया और करारिया क्षेत्र में बच्चों की साइकिल चोरी की शिकायतें मिल रही थीं. एक बच्चे की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की. आरोपी दिनेश केवट को गिरफ्तार कर लिया गया है. वह शराब पीने का आदी था और पैसे के लिए साइकिलें बेच देता था. अब तक चार और बच्चों ने इसी तरह की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है.

(इनपुट:- धर्मेंद्र साहू) 

