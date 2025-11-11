scorecardresearch
 

Feedback

'2030 में IAS बनकर लौटूंगी...', 92% लाने वाली स्कूल टॉपर ने शादी के दबाव में छोड़ा घर; हाई कोर्ट तक पहुंचा पिता

12वीं क्लास की एक स्कूल टॉपर साक्षी सिर्फ इसलिए घर छोड़कर भाग गई, क्योंकि वह IAS की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच के चलते उस पर शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था.

Advertisement
X
जज ने साक्षी को परिवार के साथ रहने का सुझाव दिया.(Photo:AI Generated)
जज ने साक्षी को परिवार के साथ रहने का सुझाव दिया.(Photo:AI Generated)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 12वीं कक्षा की एक स्कूल टॉपर सिर्फ इसलिए घर छोड़कर भाग गई कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) बनना चाहती थी लेकिन परिवार उसकी शादी करना चाहता था.

एसीपी बिट्टू शर्मा के मुताबिक घटना बजरिया थाना क्षेत्र की है. भोपाल की रहने वाली साक्षी ने 12वीं कक्षा में 92% अंक लेकर पूरे स्कूल में टॉप किया था और परिवार का नाम रोशन किया था, पढ़-लिखकर IAS अफसर बनना चाहती थी लेकिन उसके परिवार की सोच अब भी पुरानी थी. परिवार चाहता था कि साक्षी पढ़ाई न करे बल्कि परिवार की पसंद से शादी करे. शुरुआत में तो साक्षी पढ़ाई करने पर जोर देती रही, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो इसी साल जनवरी में साक्षी घर छोड़कर चली गई. 

अपने स्तर पर साक्षी को ढूंढने की कोशिश जब सफल नहीं हुई तो साक्षी के पिता ने बेटी की गुमशुदगी को लेकर हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की. कोर्ट ने पुलिस को साक्षी की तलाश के आदेश दिए जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी.तफ्तीश के दौरान पुलिस को साक्षी के दोस्तों के पास से एक नोट मिला, जिसपर लिखा था- ''2030 में IAS बनकर घर लौटूंगी.'' 

सम्बंधित ख़बरें

love stories heartbreaking the end
रील, रिलेशन, शूटआउट... तीन शहर, तीन प्रेम कहानियां और एक जैसा दिल दहलाने वाला 'खूनी अंत' 
खुशी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थीं. (Photo: instagram/@diamond__girl30)
पढ़ाई छोड़ मॉडलिंग, हजारों फॉलोवर्स... कासिम से दोस्ती और सब खत्म, मॉडल की दर्दनाक कहानी 
Millions spent, yet a failure! Excavation of the road to save the station.
भोपाल में अजब इंजीनियरिंग: पहले 90-डिग्री पुल, अब मेट्रो स्टेशन के लिए सड़क खोद डाली 
Bhopal टिंबर मार्केट में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान 
Flames rise after a fire broke out at Bhopal's Old Timber Market
भोपाल के पुराने लकड़ी मार्केट में भीषण अग्निकांड, करोड़ों का माल जलकर खाक 
Advertisement

पुलिस ने इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया और देशभर के कोचिंग सेंटर, कॉलेज और लाइब्रेरी खंगाले गए. मामले में नया मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले साक्षी ने अपना आधार अपडेट किया जिससे मालूम हुआ कि अब वह बालिग हो चुकी थी. 

आधार अपडेट होते ही पुलिस ने साक्षी की लोकेशन ट्रेस कर ली जो इंदौर मिली. इसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत इंदौर पहुंची और साक्षी को ढूंढ निकाला. 

साक्षी ने बताया कि घर से बाहर रहने के दौरान वह पहले ललितपुर में रही और उसके बाद वह इंदौर आ गई, जहां उसने 18 हजार रुपये महीने की नौकरी शुरू कर दी और किराए के कमरे में रहने लगी, क्योंकि मामला हैबियस कॉर्पस हाईकोर्ट में लंबित था. लिहाजा पुलिस ने साक्षी को जज के सामने पेश किया, जिन्होंने साक्षी को परिवार के साथ रहने का सुझाव देते हुए माता-पिता को फटकार भी लगाई. फिलहाल हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई बुधवार 12 नवंबर तय की गई है, जिसके बाद तय होगा कि साक्षी परिवार के साथ रहना चाहती है या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement