शादी से कुछ दिन पहले एकतरफा प्यार में युवती की चाकू से गला रेतकर हत्या, कमरे में जानबूझकर ब्लेड छोड़ गया सनकी

MP News: भोपाल पुलिस ने रोशनी के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, जिसमें देर रात तक मुबिन खान से बातचीत और मैसेज का पता चला. मोहल्ले से जानकारी मिली कि मुबिन का रोशनी से प्रेम-प्रसंग था, लेकिन उसकी सगाई कहीं और होने से वह नाराज था.

हत्या के आरोपी को किया 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार.(Photo:ITG)
MP News: राजधानी भोपाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने एकतरफा प्यार के चलते युवती की उसके ही घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी थी. मृतक युवती की कुछ दिनों बाद ही शादी होने वाली थी.

दरअसल, मंगलवार सुबह फैयाज नाम का लड़का स्कूल जाने के लिए उठा और अपनी बहन रोशनी के कमरे में तैयार होने के लिए गया, लेकिन  दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो मां ने भी आवाज दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई.

इसके बाद फैयाज रोशनी के कमरे की ऊपर लगी चादर हटाकर उसके कमरे में घुसा और चीखकर रोने लगा. गेट खुलने पर देखा कि रोशनी जमीन पर पड़ी थी और उसका गला कटा हुआ था और उसके पास एक ब्लेड पड़ी हुई थी. तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई. 

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया गया कि रोशनी की मृत्यु किसी धारदार हथियार से गला कटने के कारण से हुई है.

तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मृतका के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पाया कि देर रात तक उसकी किसी मुबिन खान नाम के युवक से लंबी बात हुई थी और दोनों के बीच काफी सारे मैसेज भी हुए थे. 

पुलिस ने मृतका के मोहल्ले से जानकारी एकत्रित की तो मालूम हुआ कि मोहल्ले में रहने वाला मुबिन खान का मृतका रोशनी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और रोशनी की सगाई अन्य जगह होने से मुबिन खान काफी नाराज चल रहा था. 

पुलिस ने मुबिन को पकड़ा और सख्त पूछताछ में उसने हत्या कबूल की. उसने बताया कि चाकू घर पर छिपाया था.  पुलिस ने चाकू बरामद कर मुबिन को जेल भेज दिया.

एकतरफा प्यार में कर दी हत्या
आरोपी मुबिन ने पूछताछ में बताया कि वह रोशनी से एकतरफा प्यार करता था और चोरी-छिपे छत के रास्ते उसके घर आता-जाता था. जब रोशनी के परिवार को पता चला, उन्होंने उसकी सगाई कहीं और तय कर दी, जिससे मुबिन नाराज था. वह रोशनी पर मिलने का दबाव बनाता था. 1-2 सितंबर की रात वह पड़ोस के खुले गेट वाले घर की सीढ़ियों से छत पर चढ़ा और रोशनी के कमरे में घुस गया. रोशनी के मना करने पर उसने चाकू से उसका गला काट दिया. हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए ब्लेड पास में रख दी और कमरे का दरवाजा बंद कर उसी रास्ते से भाग गया. 

