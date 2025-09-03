scorecardresearch
 

Feedback

भोपाल: सड़क पर चलती कार अचानक बनी आग का गोला... बाल-बाल बच गए तीन लोग, Video

राजधानी भोपाल में मंगलवार की रात बड़ा हादसा टल गया. यहां होशंगाबाद रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई. लोगों ने देखा तो कार में सवार लोगों को सचेत किया. इसके बाद कार में सवार युवक और दो महिलाएं समय रहते बाहर निकल आए, वरना हादसा जानलेवा साबित हो सकता था.

Advertisement
X
चलते-चलते कार में लग गई आग. (Photo: Screengrab)
चलते-चलते कार में लग गई आग. (Photo: Screengrab)

MP की राजधानी भोपाल के होशंगाबाद रोड पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मिसरोद से भोपाल की ओर आ रही एक कार अचानक सड़क पर आग का गोला बन गई. कार में तीन लोग सवार थे, जिनमें एक युवक कार चला रहा था और उसके साथ दो महिलाएं बैठी थीं. घटना के वक्त कार होशंगाबाद रोड पर तेजी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसमें धुआं उठने लगा. देखते ही देखते आग की लपटें भी दिखाई देने लगीं.

सड़क से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों ने तुरंत कार सवारों को आवाज देकर आग लगने की जानकारी दी. सूचना मिलते ही चालक ने तुरंत कार रोक दी और सभी लोग बिना देर किए कार से बाहर निकल आए. समय रहते बाहर निकलने की वजह से तीनों की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

यहां देखें Video...

सम्बंधित ख़बरें

BMW
सड़क के किनारे खड़ी BMW कार में लगी आग  
Khabrein Superfast PNG Line blast
गुरुग्राम में कार में लगी आग, PNG लाइन में ब्लास्ट... देखें खबरें सुपरफास्ट 
दमन-गुजरात को जोड़ने वाले पुल पर चलती कार में लगी आग
दमन-गुजरात को जोड़ने वाले पुल पर चलती कार में लगी आग, धू-धूकर जली- Video 
Car Fire
चलती कार में लगी आग, 3 लोग बाल बाल बचे 
13 दिन बाद ट्रंप की तेरहवीं भी करगी भगवा पार्टी.
MP: भोपाल में डोनाल्ड ट्रंप का 'अंतिम संस्कार', 13 दिन बाद 'मृत्युभोज' 

यह भी पढ़ें: दिल्ली: यशोभूमि फ्लाईओवर के पास आपस में टकराने के बाद दो कार में लगी आग, जिंदा जल गया शख्स

आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. बागसेवनिया इलाके से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. कार से निकल रही आग और धुएं ने कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल भी बना दिया. लोगों ने दूर खड़े होकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि गाड़ी को बचाया नहीं जा सका.

Advertisement

घटना में गनीमत यह रही कि तीनों सवार सुरक्षित बाहर निकल आए. आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है. हालांकि आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ होगा. सड़क पर गुजरते लोगों की सूझबूझ और कार सवारों की फुर्ती ने एक बड़े हादसे को टाल दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement