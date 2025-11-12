Madhya Pradesh: प्रेग्नेंट मॉडल खुशी की मौत, बॉयफ्रेंड कासिम गिरफ्तार, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और मारपीट का लगा आरोप

भोपाल की मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध मौत मामले में आखिरकार बुधवार को पुलिस ने उसके बॉयफ्रैंड कासिम को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, यह गिरफ्तारी मौत मामले में नहीं बल्कि खुशबू के साथ मारपीट और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में की गयी है. मॉडल खुशबू अपना नाम खुशी भी लिखती थी.

और पढ़ें

राहुल नाम बताकर की थी दोस्ती

खुशबू का अंतिम संस्कार करने के बाद उसके परिजन भोपाल आये थे और उन्होंने पुलिस को बयान देते हुए आरोप लगाया कि कासिम ने खुशबू से राहुल नाम बताकर दोस्ती की थी और बाद में जब उसके मुस्लिम होने का पता चला तो उसने खुशबू पर धर्म बदलने का दबाव बनाया और बात नहीं मानने पर मारपीट की.

साल 2022 में भोपाल आई थी

खुशबू की बहन तारा बाई ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि खुशबू साल 2022 में कॉलेज की पढाई करने भोपाल आई थी और रूम लेकर भानपुर मल्टी में रहती थी. खर्चा चलाने के लिए खुशबू पढ़ाई के साथ मॉडलिंग भी करती थी. खुशबू इस साल दिवाली पर घर आई थी पर वहां किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की.

Advertisement

राहुल नाम बताकर की दोस्ती

खुशबू ने बताया कि एक लड़का है जो भोपाल में राहुल के नाम से मुझसे मिला था, लेकिन जब हम रिलेशनशिप में थे तब मुझे बाद में पता चला कि वह लड़का मुस्लिम है और उसका नाम कासिम अहमद है. खुशबू ने मुझे बताया कि वह उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो उसके साथ मारपीट करता है और गंदी-गंदी गालीयां देता है. बहन ने बताया कि कासिम मेरी बहन खुशबू पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था और कहता था कि धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर ले. खुशबू ने मुझे बताया था कि उसको उस मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करनी है. दिवाली के बाद खुशबू वापस भोपाल आ गई थी.

'खुशबू को जबरदस्ती उज्जैन ले गया कासिम'

खुशबू की बहन ताराबाई ने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को रात 11 बजे खुशबू का फोन आया कि कासिम उसे जबरदस्ती उज्जैन ले जा रहा है, वह अपनी मां से मिलाने ले जा रहा था. उसने कहा, मैं नहीं जाना चाहती और फिर फोन कट गया था.

बहन ने बताई पूरी कहानी

अगले दिन 9 नवंबर को रात में करीब 10 बजे मेरे पास मेरी बडी दीदी प्रीति अहिरवार का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि कासिम और खुशबू उज्जैन से वापस आ रहे थे तो बस में खुशबू की बॉडी अकड़ गई है, और खुशबू की मृत्यु हो गई है. इसके बाद मैं, मेरे पति संजीव और मेरी मां को लेकर ट्रेन से भोपाल आ गये थे. हम हमीदिया अस्पताल भोपाल पहुंचे जहां खुशबू की बॉडी थी.

Advertisement

मैंने कभी खुशबू के साथ मारपीट नहीं की: कासिम

पुलिस हिरासत में कासिम बार-बार यही बोल रहा था कि उसने खुशबू के साथ मारपीट नहीं की, लेकिन खुशबू के परिजनों ने मारपीट, धर्म परिवर्तन का दबाव, झूठा नाम बताना और जातिसूचक गालियां देने के आरोप लगाए. कासिम के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351 (2), धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 और एससीएसटी एक्ट की धारा 3(2)5(क) के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----