मध्य प्रदेश: प्रेग्नेंट थी मॉडल खुशी, फैलोपियन ट्यूब फटने से मौत, शक के दायरे में बॉयफ्रेंड कासिम

भोपाल में मॉडल खुशी अहिरवार की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, खुशी गर्भवती थी और उसकी मौत फैलोपियन ट्यूब फटने से हुई इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई. शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. पुलिस ने विसरा जांच के लिए भेजा है ताकि मौत की सही वजह पता चल सके.

खुशी अहिरवार अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी. (Photo: instagram/diamond__girl30)
भोपाल की मॉडल खुशी अहिरवार की संदिग्ध मौत के मामले में मंगलवार शाम पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिली. रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि खुशी गर्भवती थी और उसकी मौत फैलोपियन ट्यूब फटने के कारण हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, खुशी की फैलोपियन ट्यूब फट जाने से उसके शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट या हिंसा के निशान नहीं पाए गए हैं.

कॉम्प्लिकेशन या मारपीट? जांच में उलझा सवाल
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह साफ नहीं हो सका है कि फैलोपियन ट्यूब किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से फटी या फिर किसी बाहरी कारण (जैसे मारपीट) से. इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने विसरा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. मामले की जांच कर रही पुलिस अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

बस में बेहोश मिली थी खुशी
कासिम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह और खुशी उज्जैन से भोपाल बस के जरिए लौट रहे थे. रास्ते में फंदा टोल प्लाजा के पास जब उसने खुशी को जगाने की कोशिश की, तो वह बेहोश पड़ी थी और उसका शरीर ठंडा हो चुका था. घबराकर कासिम और बस कंडक्टर ने एक ऑटो किराए पर लेकर उसे चिरायु अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने खुशी को मृत घोषित कर दिया.

मॉडलिंग में बना रही थी करियर
पुलिस जांच में पता चला है कि खुशी पहले एक बैंक में काम करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़कर मॉडलिंग को अपना करियर बना लिया था. कासिम और खुशी के बीच पिछले करीब डेढ़ से दो साल से दोस्ती थी.

क्या हैं परिवार के आरोप?
परिवार का आरोप है कि खुशी की हत्या उसके बॉयफ्रेंड कासिम अहमद ने की है. एसीपी आदित्यराज सिंह के अनुसार, रविवार और सोमवार की दरमियानी रात चिरायु अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि दो युवक एक युवती को लेकर पहुंचे हैं, जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत हो चुकी थी. सूचना मिलते ही खजुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कासिम और बस कंडक्टर मौजूद थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा और कासिम से पूछताछ शुरू की.

