MP: भोपाल में IG इंटेलिजेंस के मोबाइल लूटकर भागे बदमाश, VVIP इलाके में वारदात, सीक्रेट डेटा पर खतरे की आशंका

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चार इमली वीवीआईपी इलाके में मंगलवार देर रात बदमाशों ने सीधे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी को निशाना बना डाला. इंटेलिजेंस आईजी डॉ. आशीष से अज्ञात बाइक सवार झपट्टा मारकर उनके दो मोबाइल फोन छीन ले गए.

घटना रात करीब 10 बजे की है. इंटेलिजेंस आईजी डॉ. आशीष अपनी पत्नी के साथ डिनर के बाद टहल रहे थे. इसी दौरान बाइक पर आए बदमाश अचानक पास पहुंचे और उनके दोनों फोन छीनकर फरार हो गए. घटना इतनी तेजी से हुई कि अधिकारी और उनकी पत्नी कुछ समझ ही नहीं पाए. यह वारदात उस इलाके में हुई, जिसे राजधानी का सबसे सुरक्षित ज़ोन माना जाता है.

संवेदनशील डाटा पर खतरे की आशंका

आशंका जताई जा रही है कि छीने गए मोबाइल फोनों में से एक में संवेदनशील और गोपनीय इनपुट मौजूद थे. घटना के करीब 20 मिनट के भीतर पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक फोन बरामद कर लिया, जिसे बदमाश वहीं फेंककर भाग गए थे.

आशंका जताई जा रही है कि लॉक स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी में फोटो और मोबाइल के एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स देखकर बदमाशों ने उसे छोड़ दिया. लेकिन दूसरा फोन अब भी लापता है, जिसमें खुफिया डाटा होने का डर है.

शुरुआती जांच में सामने आया कि दूसरा फोन आखिरी बार कोलार गेस्ट होते हुए चूनाभट्टी इलाके में सक्रिय था. फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

