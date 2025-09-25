scorecardresearch
 

Feedback

MP: भोपाल में IG इंटेलिजेंस के मोबाइल लूटकर भागे बदमाश, VVIP इलाके में वारदात, सीक्रेट डेटा पर खतरे की आशंका

Bhopal News: पुलिस को आशंका है कि छीने गए मोबाइल फोनों में से एक में संवेदनशील और गोपनीय खुफिया जानकारी हो सकती है. हालांकि, पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक फोन बरामद कर लिया, जिसे बदमाशों ने भागते समय फेंक दिया था.

Advertisement
X
भोपाल के वीवीआईपी इलाके में पुलिस अफसर लूट का शिकार.(Photo:AI Generated)
भोपाल के वीवीआईपी इलाके में पुलिस अफसर लूट का शिकार.(Photo:AI Generated)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चार इमली वीवीआईपी इलाके में मंगलवार देर रात बदमाशों ने सीधे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी को निशाना बना डाला. इंटेलिजेंस आईजी डॉ. आशीष से अज्ञात बाइक सवार झपट्टा मारकर उनके दो मोबाइल फोन छीन ले गए.

घटना रात करीब 10 बजे की है. इंटेलिजेंस आईजी डॉ. आशीष अपनी पत्नी के साथ डिनर के बाद टहल रहे थे. इसी दौरान बाइक पर आए बदमाश अचानक पास पहुंचे और उनके दोनों फोन छीनकर फरार हो गए. घटना इतनी तेजी से हुई कि अधिकारी और उनकी पत्नी कुछ समझ ही नहीं पाए. यह वारदात उस इलाके में हुई, जिसे राजधानी का सबसे सुरक्षित ज़ोन माना जाता है.

संवेदनशील डाटा पर खतरे की आशंका
आशंका जताई जा रही है कि छीने गए मोबाइल फोनों में से एक में संवेदनशील और गोपनीय इनपुट मौजूद थे. घटना के करीब 20 मिनट के भीतर पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक फोन बरामद कर लिया, जिसे बदमाश वहीं फेंककर भाग गए थे. 

सम्बंधित ख़बरें

सिपाही प्रमोद त्यागी को मारी गोली. (Photo: Representational )
सिपाही पर हमला, गोली मारकर ₹30 हजार, बाइक और मोबाइल लूटे, सड़क पर तड़पता रहा जवान 
The police did not file an FIR, claiming it was a mutual matter: Neeraj.
'सोशल मीडिया पर दोस्ती कर मिलने बुलाया और मोबाइल से जबरन ट्रांसफर करा लिए 1 लाख', पीड़ित ने सुनाई आपबीती 
रतलाम के गरबा पंडालों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक.(Photo:AI generated)
MP: रतलाम में काजी की अपील, बच्चों को गरबा में जाने से रोकें मुस्लिम परिवार 
Chaos at No Entry in Garba, entry with ID cards and Gangajal.
गरबा में 'नो एंट्री' पर सियासी संग्राम! हिंदू संगठनों ने किया ये ऐलान 
ID mandatory for Garba, political uproar over Garba in MP.
भोपाल कलेक्टर ने गरबा पंडालों पर ऐसा क्या दिया आदेश, जो मच गया बवाल? 

आशंका जताई जा रही है कि लॉक स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी में फोटो और मोबाइल के एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स देखकर बदमाशों ने उसे छोड़ दिया. लेकिन दूसरा फोन अब भी लापता है, जिसमें खुफिया डाटा होने का डर है.

Advertisement

शुरुआती जांच में सामने आया कि दूसरा फोन आखिरी बार कोलार गेस्ट होते हुए चूनाभट्टी इलाके में सक्रिय था. फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement