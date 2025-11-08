scorecardresearch
 

Feedback

गजब है MP! मेट्रो स्टेशन बनने के बाद पता चला कि ऊंचाई है कम, फिर लगाया गया ये जुगाड़

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल विवाद के बाद अब मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई को लेकर खराब इंजीनियरिंग का मामला सामने आया है. यहां पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी ऊंचाई कम है. जिसके चलते सड़क पर जा रहे बड़े वाहन रगड़ खा रहे हैं.

Advertisement
X
मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई कम होने से रगड़ खा रही हैं गाड़ियां. (Photo: Screengrab)
मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई कम होने से रगड़ खा रही हैं गाड़ियां. (Photo: Screengrab)

भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल को लेकर जहां देश भर में इंजीनियरिंग का मजाक उड़ा था. लगता नहीं कि उससे कोई सबक लिया गया है. क्योंकि राजधानी में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट में भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां करीब दो साल तक मेट्रो स्टेशन को बनाने का काम चला और यातायात को डायवर्ट किया गया. लेकिन जैसे ही मेट्रो स्टेशन बनने के बाद सड़क को यातायात के लिए खोला गया तो मालूम चला कि सड़क से मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई कम रह गई है.

मेट्रो स्टेशन को सड़क से कम से कम होना चाहिए 5.5 मीटर ऊंचा

पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन के नीचे वाले पिलर्स के ऊपरी हिस्से से ऊंची गाड़ियां रगड़ खाती हुई गुजर रही थीं. जिससे पिलर को भी नुकसान पहुंच रहा था और कुछ एक जगह से पिलर का सीमेंट भी गाड़ियों की रगड़ से टूट कर नीचे गिर गिया. जिसके बाद मेट्रो स्टेशन के नीचे की सड़क और मेट्रो स्टेशन की ऊंचाई को मापा गया तो वो कम निकली.

सम्बंधित ख़बरें

ब्रिज के 90 डिग्री वाले खतरनाक मोड़ को लेकर उठे थे सवाल.
भोपाल के 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर CM मोहन यादव का एक्शन, 8 इंजीनियर निलंबित, एजेंसी ब्लैकलिस्ट 
4 करोड़ की लागत से बनी सड़क में बारिश से बनी सुरंग.
सुरंग बनी सड़क... भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बाद ग्वालियर की 'गुफानुमा' रोड वायरल 
Are leaders ever served food like this?
सूरत में कुत्तों से लड़के की मौत, MP में रद्दी पर खाना, देखें बड़ी खबरों का विश्लेषण 
Elderly mother kept imprisoned in a room in Bhopal
बेटा-बेटी ने ढाई साल तक 70 साल की बुजुर्ग मां को कमरे में रखा कैद, पुलिस ने ऐसे बचाया 
BHAGWAD GEETA CLASSES FOR MP CONSTABLES DURING TRAINING CONTROVERSY
पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में गीता पाठ, मुस्लिम संगठनों ने की कुरान पढ़ाने की मांग, कांग्रेस ने जताया विरोध 

यह भी पढ़ें: भोपाल के 90 डिग्री आरओबी के बाद इंदौर में बनाया Z ब्रिज! सवाल उठे तो MP सरकार ने दी ये सफाई

अब दो साल तक काम चलने के बाद बने मेट्रो स्टेशन को तो ऊंचा किया जा नहीं सकता तो एजेंसियों ने जुगाड़ निकाला और नीचे से गुजर रही उस सड़क को ही खोद डाला. जिसे कुछ समय पहले ही बनाया गया था. नियम के मुताबिक किसी भी मेट्रो स्टेशन को सड़क से कम से कम 5.5 मीटर (18 फीट) ऊंचा होना चाहिए. लेकिन इस मेट्रो स्टेशन को बनाते समय इसे नजरअंदाज किया गया और जब मेट्रो स्टेशन बनने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोला गया तो ऊंचे ट्रक मेट्रो से रगड़ खाते हुए निकलने लगे. जिसे पूरे मेट्रो स्टेशन के लिए खतरा खड़ा हो सकता था.

Advertisement

लिहाजा अब मेट्रो ठेकेदार ने सड़क को खोद दिया है, ताकि रोड और मेट्रो स्टेशन के बीच का गैप बढ़ जाए और भारी वाहन बिना स्टेशन को छुए आसानी से नीचे से गुजर सके. हैरानी की बात तो यह है कि इस सड़क की दूसरी लेन (सुभाष नगर-एमपी नगर लेन) मेट्रो से काफी नीचे है और इस तरफ की लेन (एमपी नगर-सुभाष नगर लेन) साथ वाली लेन से करीब 2 फीट ऊंची है. यही कारण है कि इसी वाली लेन से गुजरने वाले भारी वाहन मेट्रो स्टेशन से रगड़ खा रहे थे.

पैसों की बर्बादी का ताजा उदाहरण

इस कारनामे को पैसों की बर्बादी भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस सड़क को अब खोदा जा रहा है वो कुछ समय पहले ही बनकर तैयार हुई थी. मेट्रो निर्माण के चलते यह रास्ता खुदा हुआ था और बंद था. लिहाजा ट्रैफिक शुरू करने से पहले सड़क बनाई गई और करीब दो साल तक बंद रहने के बाद इस लेन को नवंबर 2024 में यातायात के लिए खोल दिया गया. लेकिन निर्माण में खामी के चलते रोड और मेट्रो स्टेशन का गैप कम रहने से जो समस्या सामने आई तो फिर रोड को दोबारा खोद दिया गया है. ताकि गैप को बढ़ाया जा सके.

Advertisement

सिर्फ यही नहीं, मेट्रो स्टेशन के नीचे रोड किनारे जो सिविल वर्क हुआ, पेवमेंट और टाइल्स लगी थी उन्हे भी डायवर्जन के चलते तोड़ दिया गया है. अगर यही सब काम मेट्रो स्टेशन के निर्माण के समय किया गया होता तो सिविल वर्क और पेवमेंट को तोड़ने की नौबत ही नहीं आती.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement