बिलाल खान ने दिनेश बनकर युवती से दोस्ती कर किया रेप, भोपाल में फिर हुआ लव जिहाद, आरोपी गिरफ्तार

भोपाल में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है. कोहेफिजा इलाके में बिलाल खान ने दिनेश बनकर एक युवती से दोस्ती की. ओला गाड़ी खरीदने के बहाने विश्वास जीतकर उसने युवती से दुष्कर्म किया. बाद में युवती को असली नाम पता चला तो उसने दूरी बना ली. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है

लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Representational)
लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Representational)

राजधानी भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है. कोहेफिजा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती से बिलाल खान ने दिनेश बनकर दोस्ती की. आरोपी ने ओला गाड़ी खरीदने का लालच देकर युवती से नजदीकी बढ़ाई. युवती को उसने तीन लाख रुपये में गाड़ी दिलवाई. एग्रीमेंट के समय युवती को पता चला कि दिनेश का असली नाम मोहम्मद तोहिद खान उर्फ बिलाल खान है.

सच्चाई सामने आने पर युवती ने उससे बात करना बंद कर दिया. यह बात बिलाल खान को नागवार गुजरी. उसने युवती के घर जाकर दरवाजा खटखटाया और बातचीत के बहाने अंदर चला गया. वहां उसने जबरदस्ती युवती के साथ दुष्कर्म किया. युवती ने विरोध किया और चिल्लाई भी, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची. डर के कारण उसने घटना की जानकारी किसी को नहीं दी.

भोपाल में लव जिहाद

आरोपी के बार-बार परेशान करने पर युवती ने हिम्मत जुटाई और कोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज

आईपीएस अभिनव चौकसे ने बताया कि मामला कल शाम का है. पीड़िता के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया है.
 

