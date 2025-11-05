scorecardresearch
 

Feedback

महाकुंभ जैसा भोपाल इज्तिमा में भी विवाद... गैर-मुस्लिमों को दुकान न दिए जाने का आरोप, कमेटी बोली- ये सरासर झूठ है

Bhopal Tablighi Ijtema: यह विवाद इस साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ में गैर-हिंदुओं की एंट्री को लेकर हुए बवाल के ठीक बाद सामने आया है, जहां बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री समेत कई संतों ने आपत्ति जाहिर की थी.

Advertisement
X
भोपाल तब्लीगी इज्तिमा में मुस्लिम समुदाय.(Photo:PTI)
भोपाल तब्लीगी इज्तिमा में मुस्लिम समुदाय.(Photo:PTI)

कुंभ में गैर-हिंदुओं की नो एंट्री पर मचे विवाद के बाद अब MP की राजधानी भोपाल में होने वाले इज्तिमा में गैर मुस्लिमों को दुकान न दिए जाने के आरोप लग रहे हैं. हिंदू संगठनों ने यह आरोप लगाते हुए पूछा है कि अब सद्भाव कहां गया? हालांकि इज्तिमा कमेटी ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि हर बार की तरह इस बार भी गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिस भी धर्म के लोगों का इज्तिमा में स्वागत किया जाएगा.
 
दरअसल, इस साल की शुरुआत में हुए प्रयागराज महाकुंभ में गैर-हिंदुओं की एंट्री को लेकर बड़ा विवाद हुआ था और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री समेत कई साधू-संतों ने गैर हिंदुओं के कुंभ में आने पर आपत्ति जाहिर की थी. अब इसी तरह का विवाद मध्यप्रदेश की राजधानी में मुसलमानों का दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन इज्तिमा में भी सामने आया है. 

भोपाल की हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया है कि भोपाल में इसी महीने होने वाले इज्तिमा में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और इस बार इज्तिमा में हिंदुओं को दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है. 

हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, ''जब यही बात हम करते हैं कि अपनों से व्यवहार अपनों से त्योहार अपनों से व्यापार, तब आपको बुरा लगता है. आप उसका विरोध करते हैं. मुस्लिम नेता सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, भाईचारे के स्वाद की बात करते हैं अब कहां गया सद्भाव? हिंदुओं को भी चाहिए कि इज्तिमा में जाकर दुकान न लगाएं.''

सम्बंधित ख़बरें

18-21 नवंबर तक इज्तिमा का आयोजन.
MP: आज से शुरू हुआ इज्तिमा, हिंदुस्तान में सिर्फ भोपाल में ही लगता है 
नकली पिस्टल के साथ आकाश यादव. (Photo: Screengrab)
महाकुंभ में दातून बेचने वाले आकाश यादव से पुलिस ने आधे घंटे की पूछताछ, जानिए पूरा मामला 
Fact Check
फैक्ट चेक: नावों पर सवार ये बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल में घुसपैठ करने नहीं, इज्तिमा के लिए जा रहे थे 
भावांतर योजना बनी किसानों की पहली पसंद!
किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं... आदेश रद्द, CGM को हटाया 
सड़क पर बिखरे मिले 232 आधार कार्ड.(Photo:ITG)
MP: घर-घर बांटने की बजाय कूड़े में फेंके आधार कार्ड, डाक विभाग की लापरवाही 

हालांकि, इज्तिमा कमेटी ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि ये सरासर गलत है. इज्तिमा कमेटी मीडिया कॉर्डिनेटर उमर हाफिज ने कहा,  '' इज्तिमा में किसी धर्म-जाति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है. हमने पिछले सालों में भी हिंदू भाइयों को दुकानें दी हैं और इस साल भी हिंदू भाइयों को दुकानें देंगे.'' 

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि यहं पर कई जरूरत के सामान और चीजों की सप्लाई आसपास के रहने वाले हिंदू व्यापारी पहले से करते आए हैं और अभी भी करेंगे.

हिंदुस्तान में सिर्फ भोपाल में ही लगता है इज्तिमा.

विवाद बढ़ा तो मुस्लिम संगठन भी सामने आए और इज्तिमा में गैर-मुसलमानों के दुकान लगाने पर रोक का दावा करने वालों को बकायदा इज्तिमा में न्यौता देकर बुलाने की बात कही और मुस्लिम त्योहार कमेटी संयोजक शमसुल हसन दावा किया कि कुंभ में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन करने का बयान देने वाले इज्तिमा आकर देखें कि यहां सबका स्वागत होता है.

शमसुल हसन ने कहा, 'नफरती चिंटू' चंद्रशेखर को न्यौता देते हैं कि आकर देख लें हिंदुओं को हर बार की तरह इस बार भी एंट्री मिलेगी.

यह भी पढ़ें: MP: आज से शुरू हुआ इज्तिमा, हिंदुस्तान में सिर्फ भोपाल में ही लगता है; जानिए कैसे हुई इसकी शुरुआत

बता दें कि हिंदुस्तान में इज्तिमा सिर्फ भोपाल में ही होता है. इज्तिमा में देश-विदेश से जमातें आती हैं और इस दौरान इस्लाम के अनुयायी धर्म की शिक्षा हासिल करने और सिखाने आते हैं. दुनिया भर में सिर्फ 3 देशों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इज्तिमा का आयोजन होता है. इस साल इसका आयोजन 14 से 17 नवंबर तक होगा. 78वें तब्लीगी इज्तिमा में दुनिया भर से लाखों मुसलमान इकट्ठा होंगे, जिनके लिए सभी इंतजाम भोपाल के पास ईंटखेड़ी में रखे जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement