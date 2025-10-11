scorecardresearch
 

भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई से DSP के साले की मौत, दो कांस्टेबल निलंबित- Video

भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई से डीएसपी के साले की मौत हो गई. दो कांस्टेबलों द्वारा डीएसपी के साले की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल मामले में दोनों कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है.

कपड़े उतारकर युवक की पिटाई करते पुलिसवाले. (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई. मृतक युवक डीएसपी का साला था. परिजनों का आरोप है कि पार्टी के दौरान दो कांस्टेबलों ने उसकी जमकर पिटाई की. जिससे उसकी मौत हो गई. कांस्टेबलों द्वारा युवक की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है. पूरा मामला शुक्रवार रात पिपलानी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है.

मामले में दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है. युवक की पहचान उदित के रूप में हुई है. आरोप है कि देर रात पार्टी के दौरान पुलिस के दो कांस्टेबलों ने उदित की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस कांस्टेबलों द्वारा उदित की पिटाई का वीडियो भी अब सामने आया है. जिसमें दो पुलिसवाले उदित को पीटते दिख रहे हैं.

फिलहाल दोनों कांस्टेबलों संतोष बामनिया और सौरभ आर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. 25 साल का उदित तीन दिन पहले ही बेंगलुरु से भोपाल आया था और उसे कॉलेज से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे.

पुलिस ने हार्ट अटैक से मौत का किया था दावा

पिटाई के बाद उदित बेहोश हो गया था. जिसके बाद उसके दोस्त उसे भोपाल एम्स लेकर पहुंचे थे. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. शुक्रवार को एम्स में शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उदित की मौत गंभीर चोटों से हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, उदित के पैंक्रियाज़ में गहरी चोटें पाई गईं. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले शुरुआती जांच में पुलिस ने दावा किया था कि उदित की मौत हार्ट अटैक से हुई थी.
 

