पढ़ाई छोड़ मॉडलिंग, हजारों फॉलोवर्स... कासिम से दोस्ती और सब खत्म, भोपाल की मॉडल खुशी अहिरवार की दर्दनाक कहानी

मध्य प्रदेश के भोपाल में 21 साल की मॉडल खुशी अहिरवार की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. मृतका के परिजनों ने उसके बॉयफ्रेंड कासिम अहमद पर हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने खुशी का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. परिवारजन शव को लेकर सागर जिले के मंडी बामोरा गांव चले गए हैं, जहां युवती का अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं, आरोपी कासिम फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है.

बॉयफ्रेंड कासिम और बस कंडक्टर थे मौजूद

एसीपी आदित्यराज सिंह ने बताया कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात चिरायु अस्पताल से सूचना मिली कि दो लोग एक युवती को लेकर आए हैं, जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी. सूचना पर खजुरी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां खुशी का बॉयफ्रेंड कासिम और बस कंडक्टर मौजूद थे. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया और कासिम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई.

बस में बेसुध पड़ी थी खुशी

कासिम ने पुलिस को बताया कि वह उज्जैन से भोपाल बस के जरिए आ रहे थे. रास्ते में फंदा टोल के पास उसने खुशी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बेसुध पड़ी थी और उसका शरीर ठंडा हो चुका था. इसके बाद कासिम और बस कंडक्टर उसे ऑटो से लेकर चिरायु अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बैंक में काम करती थी मॉडल

पुलिस जांच में पता चला है कि खुशी पहले एक बैंक में काम करती थी, लेकिन बाद में उसने नौकरी छोड़कर मॉडलिंग शुरू की थी. कासिम और खुशी पिछले करीब डेढ़ से दो साल से एक-दूसरे को जानते थे. पुलिस ने डॉक्टरों के एक पैनल से पोस्टमार्टम करवाया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चल पाएगा.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

वहीं, मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि खुशी के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं. बहन के मुताबिक उसके कंधे, गले और चेहरे पर चोटें थीं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि उसके साथ मारपीट की गई. परिवार का आरोप है कि कासिम ने खुशी की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हुई.

सोशल मीडिया पर एक्टिव थी मॉडल

खुशी के परिवार में तीन बहनें हैं. भाई की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि पिता का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता. खुशी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी और इंस्टाग्राम पर उसका अकाउंट ‘डायमंड गर्ल’ नाम से था, जिसके 12 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं. उसकी प्रोफाइल पर मॉडलिंग से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए गए हैं. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके.

