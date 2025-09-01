scorecardresearch
 

Feedback

MP: भोपाल में डोनाल्ड ट्रंप का 'अंतिम संस्कार', 13 दिन बाद होगा 'मृत्युभोज'; भगवा पार्टी ने किया 50% ट्रैरिफ का अनोखा विरोध

Bhopal News: भारतीय गण वार्ता (भगवा) दल ने सांकेति शवयात्रा निकालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की डोनाल्ड ट्रंप तेरहवीं के कार्ड भी बांटे. पार्टी के नेताओं ने तेरहवीं पर लोगों को मृत्युभोज भी कराने का ऐलान भी किया.

Advertisement
X
13 दिन बाद ट्रंप की तेरहवीं भी करेगी भगवा पार्टी.
13 दिन बाद ट्रंप की तेरहवीं भी करेगी भगवा पार्टी.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय गण वार्ता  (भगवा) पार्टी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सांकेतिक अंतिम संस्कार कर अनोखा प्रदर्शन किया. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप की सांकेतिक शव यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे.  

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ थोपा है और इसी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया. 

भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

US President Donald Trump
'भारत ने अब टैरिफ घटाने की पेशकश की, उसे सालों पहले ऐसा कर देना था...', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान 
Officially, the last phone call between Prime Minister Modi and Trump took place on June 17.(Photo: Reuters)
क्या ट्रंप की बेवकूफी ने पावर बैलेंस बदल दिया? US में चीन-भारत की दोस्ती पर क्यों हो रही इतनी चर्चा 
Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump.
PM मोदी ने बदली वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल, ट्रंप को आ गई अक्ल? बहुत कुछ कहती है US एंबेसी की पोस्ट और उसकी टाइमिंग! 
PM Modi and Putin travel in same car (Photo: ITG)
ये दोस्ती है बेमिसाल... एक ही कार में मीटिंग के लिए पहुंचे मोदी-पुतिन, चीन से आई ट्रंप को टेंशन देने वाली तस्वीर 
PM Modi putin and Xi jinping SCO
ट्रंप की चौधराहट को चैलेंज, PAK को आतंकवाद पर तमाचा... पीएम मोदी की SCO स्पीच में किसके लिए क्या-क्या मैसेज? 

शवयात्रा निकालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तेरहवीं के कार्ड भी बांटे गए. पार्टी का कहना है कि आने वाले 13 दिन बाद ट्रंप की तेरहवीं करते हुए मृत्यु भोज भी करवाएंगे. देखें Video:- 

भगवा पार्टी ने बताया कि आने वाले दिनों में 'स्वदेशी अपनाओ' अभियान चलाएंगे और अमेरिका की वस्तुओं का बहिष्कार करवाएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement