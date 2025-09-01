MP: भोपाल में डोनाल्ड ट्रंप का 'अंतिम संस्कार', 13 दिन बाद होगा 'मृत्युभोज'; भगवा पार्टी ने किया 50% ट्रैरिफ का अनोखा विरोध

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय गण वार्ता (भगवा) पार्टी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सांकेतिक अंतिम संस्कार कर अनोखा प्रदर्शन किया. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने ट्रंप की सांकेतिक शव यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे.

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ थोपा है और इसी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया.

भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं.

शवयात्रा निकालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तेरहवीं के कार्ड भी बांटे गए. पार्टी का कहना है कि आने वाले 13 दिन बाद ट्रंप की तेरहवीं करते हुए मृत्यु भोज भी करवाएंगे. देखें Video:-

भगवा पार्टी ने बताया कि आने वाले दिनों में 'स्वदेशी अपनाओ' अभियान चलाएंगे और अमेरिका की वस्तुओं का बहिष्कार करवाएंगे.

---- समाप्त ----