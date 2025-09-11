स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, तभी वहां निकल पड़े सांप ही सांप... कहां से आया खतरनाक जखीरा?

MP News: भिंड के गोरमी इलाके के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के दौरान अचानक सांपों के निकलने से हड़कंप मच गया. स्कूल के क्लासरूम में सबसे पहले एक सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर छात्र और शिक्षक दोनों ही डर गए. बच्चों ने भागने की कोशिश की. ग्रामीणों को खबर मिली तो वे लाठियों के साथ स्कूल पहुंचे.

मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पहला सांप मार दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दूसरा सांप भी स्कूल में दिखाई दिया. इसके बाद लगातार स्कूल के अंदर लगभग दस सांप निकले और ग्रामीणों ने उन्हें एक-एक कर मारते गए. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत स्कूल की छुट्टी कर दी गई.

स्कूल के एक हिस्से में खोजबीन करने पर एक अन्य सांप और करीब 30 अंडे भी पाए गए. इसके बाद सूचना सर्प मित्र को दी गई. मौके पर पहुंचे सर्प मित्र जग्गू परिहार ने सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया और नदी में छोड़ दिया. उन्होंने सांपों के अंडों को भी एक डब्बे में इकट्ठा कर नदी किनारे मिट्टी में दबा दिया, ताकि भविष्य में किसी को खतरा न हो.

स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल में रोज की तरह बच्चों की पढ़ाई का सामान्य दिन था, लेकिन अचानक इस तरह का हादसा हुआ. ग्रामीण और शिक्षक दोनों ही भयभीत थे, लेकिन बच्चों को सुरक्षित निकालने के बाद सर्प मित्र की मदद से सारी स्थिति नियंत्रण में आ गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दो कोबरा और 8 रैट स्नेक... एक घर में कैसे बन गया सांपों का जखीरा? वन विभाग के अफसर ने बताई ये कहानी

इस घटना की सूचना पूरे इलाके में फैल गई और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई. स्थानीय प्रशासन ने कहा कि भविष्य में स्कूलों में इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे. सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी. इस घटना के बाद बच्चों में डर पैदा हो गया.

---- समाप्त ----