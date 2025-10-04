scorecardresearch
 

बड़वानी: गंदे नाले के पानी से फल धोकर बेचता था इकबाल, Video वायरल होने के बाद MP पुलिस ने किया गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के बड़वानी के राजपुर में फल व्यापारी इकबाल खान ने नाले का गंदा पानी सेब पर छिड़ककर बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया. आरोपी के पास लाइसेंस नहीं था. खाद्य अधिकारी ने कहा कि गंदा पानी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. पुलिस और विभाग ने जांच शुरू की है, जनता से सतर्क रहने की अपील की गई.

आरोपी रोज गंदे पानी का इस्तेमाल करता था. (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. आरोप है कि 52 वर्षीय फल व्यापारी इकबाल खान खरगोन का निवासी है. वह नाले के गंदे पानी से सेब पर छिड़काव करके उन्हें बेच रहा था. यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के माध्यम से सामने आई, जिसमें साफ देखा जा सकता था कि फल विक्रेता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तरीके से फल की बिक्री कर रहा है.

धारा 271 के तहत कार्रवाई
वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी इकबाल खान को तत्काल गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 271 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एसडीएम के समक्ष पेश किया. इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया. थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने बताया कि यह अपराध बहुत गंभीर है, क्योंकि यह सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है.

खाद्य अधिकारी प्रेमलता भंवर ने जांच में बताया कि नाले के गंदे पानी में एनीमिया और अन्य खतरनाक बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं. इस तरह का पानी खाने वाले फलों पर छिड़कने से दस्त, उल्टी और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. उन्होंने कहा कि आरोपी के पास फल बेचने का लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी.


बार-बार कर रहा था गलती
स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी को पहले भी समझाया गया था, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं सुधारी. गंदे पानी का इस्तेमाल सीधे उपभोक्ताओं की सेहत के लिए खतरनाक है. पुलिस और खाद्य विभाग ने सैंपल लिया है, ताकि पानी और फलों की जांच की जा सके और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

राजपुर थाना क्षेत्र में यह घटना गुरुवार को हुई थी और वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में लोगों में आक्रोश फैल गया. अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि ऐसे मामलों की सूचना तुरंत संबंधित विभागों को दें. इस घटना ने लोगों के बीच खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के महत्व को फिर से उजागर कर दिया है.

जैद अहमद शेख की रिपोर्ट
