MP: बरगी डैम में 'रिसाव' बताकर किया वीडियो वायरल, भोपाल से लेकर दिल्ली तक मचा हड़कंप, सरकार बोली- बांध पूरी तरह सुरक्षित

जबलपुर जिले में स्थित बरगी बांध से कथित रिसाव दिखाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो केंद्रीय जल आयोग (CWC) और राज्य सरकार की एजेंसी, ब्यूरो ऑफ डिज़ाइन्स (Bodhi) के विशेषज्ञ डैम का निरीक्षण करने पहुंचे.

वायरल वीडियो में डैम की दीवार से पानी रिसता दिखा.(Photo:Screengrab)
MP News: नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध एक्सपर्ट टीम की जांच में पूरी तरह सुरक्षित पाया गया है. बांध से पानी रिसाव का वीडियो वायरल होने पर भोपाल और दिल्ली से जांच के लिए विशेषज्ञों की टीमें बुलाई गई थीं.   

दरअसल, रविवार को, बरगी बांध से कथित रिसाव दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे इसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं. 

मध्य प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) डॉ. राजेश राजौरा ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया, "7 सितंबर की सुबह बरगी बांध में रिसाव से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसके बाद भोपाल से केंद्रीय जल आयोग और ब्यूरो ऑफ डिजाइन्स की संयुक्त टीम ने बांध का निरीक्षण किया. तकनीकी जांच के बाद बांध पूरी तरह सुरक्षित पाया गया." ये Video वायरल हुआ:- 
 

राजौरा ने कहा, "राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) के सलाहकार यूएस विद्यार्थी, केंद्रीय जल आयोग के निदेशक कायिन मोहम्मद, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने घटनास्थल का दौरा किया और सभी के अनुसार बरगी बांध सुरक्षित है."

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि वायरल वीडियो में बांध से कथित रिसाव दिखने के बाद अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल निरीक्षण का आदेश दिया था.

---- समाप्त ----
TOPICS:

