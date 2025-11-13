scorecardresearch
 

Feedback

आधार कार्ड में अपडेट करवाई 'बुर्के वाली' फोटो, 'राहुल' बनकर कासिम ने खुशबू को फंसाया, मॉडल की 'मौत' में बड़ा खुलासा

Bhopal Model Khushboo Ahirwar Death: कासिम ने पहले राहुल बनकर खुशबू से दोस्ती की. फिर धर्म परिविर्तन का इतना दबाव बनाया कि आधार कार्ड में खुशबू की बुर्के वाली फोटो तक लगवा दी थी. आजतक के पास खुशबू के इस बुर्के वाले आधार कार्ड की EXCLUSIVE फोटो है.

Advertisement
X
भोपाल की मॉडल खुशबू मौत केस में बॉयफ्रेंड अरेस्ट.(Photo:ITG)
भोपाल की मॉडल खुशबू मौत केस में बॉयफ्रेंड अरेस्ट.(Photo:ITG)

MP News: राजधानी भोपाल की मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड कासिम अहमद को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि यह गिरफ्तारी मौत के मामले में नहीं, बल्कि खुशबू के साथ मारपीट करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के गंभीर आरोपों के तहत की गई है.

इस मामले में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कासिम ने खुशबू पर धर्म परिवर्तन का इतना दबाव बनाया कि उसने उसका आधार कार्ड भी अपडेट करवा दिया और उसमें खुशबू की बुर्के वाली फोटो लगवा दी थी.  

झूठा नाम, मारपीट और धर्म परिवर्तन का दबाव
खुशबू का अंतिम संस्कार करने के बाद उसके परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में कासिम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि कासिम ने खुशबू से दोस्ती करते समय अपना नाम 'राहुल' बताया था. जब खुशबू को उसके मुस्लिम होने का पता चला तो वह उससे अलग होना चाहती थी.

सम्बंधित ख़बरें

Giriraj Singh: This is not Pakistan where Sharia law exists.
'ये पाकिस्तान नहीं है', गिरिराज सिंह ने मतदान के द‍िन उठाया बुर्के को लेकर मुद्दा 
Amit Shah said - If Nitish wont be the CM, then why now?
हल्ला बोल: बुर्के पर योगी के बयान से विपक्ष विकास के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गया?  
Yogi said - We wont show our faces, well cast fake votes.
बिहार चुनाव में CM योगी की एंट्री, बुर्के पर मचा सियासी बवाल 
Ram Charan and Upasana Konidela are pregnant again?
Film wrap: दूसरी बार पिता बनेंगे राम चरण, बुर्के के नीचे बिकिनी पहनकर पहुंची थीं राखी 
खुशी साल 2022 में भोपाल पढ़ने आई थी. (Photo: instagram)
मॉडल खुशी की मौत के बाद बॉयफ्रेंड कासिम गिरफ्तार, राहुल नाम बताकर की थी दोस्ती 

खुशबू की बहन तारा बाई ने पुलिस को बताया कि खुशबू ने उन्हें बताया था कि वह कासिम के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वह उसके साथ मारपीट करता है, गंदी-गंदी गालियां देता है और उस पर धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दबाव बनाता है.

Advertisement

खुशबू 2022 में कॉलेज की पढ़ाई के लिए भोपाल आई थी और भानपुर मल्टी में रूम लेकर रहती थी. वह पढ़ाई के साथ मॉडलिंग भी करती थी.

जबरन उज्जैन यात्रा और संदिग्ध मौत
खुशबू की बहन ताराबाई ने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को रात 11 बजे खुशबू का फोन आया कि कासिम उसे जबरदस्ती उज्जैन अपनी मां से मिलाने ले जा रहा है और वह नहीं जाना चाहती. इसके बाद फोन कट गया.

अगले दिन 9 नवंबर को रात करीब 10 बजे ताराबाई को उनकी बड़ी दीदी प्रीति अहिरवार का फोन आया कि उज्जैन से वापस आते समय बस में खुशबू की बॉडी अकड़ गई है और उसकी मौत हो गई है. इसके बाद परिजन हमीदिया अस्पताल पहुंचे जहां खुशबू का शव था.

कासिम गिरफ्तार, आरोपों से इनकार
पुलिस हिरासत में कासिम बार-बार यही बोल रहा है कि उसने खुशबू के साथ कभी मारपीट नहीं की. हालांकि, परिजनों के गंभीर आरोपों के आधार पर पुलिस ने कासिम के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 (धोखाधड़ी), 115(2), 351 (2), धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)5(क) के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement