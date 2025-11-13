आधार कार्ड में अपडेट करवाई 'बुर्के वाली' फोटो, 'राहुल' बनकर कासिम ने खुशबू को फंसाया, मॉडल की 'मौत' में बड़ा खुलासा

MP News: राजधानी भोपाल की मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड कासिम अहमद को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि यह गिरफ्तारी मौत के मामले में नहीं, बल्कि खुशबू के साथ मारपीट करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के गंभीर आरोपों के तहत की गई है.

इस मामले में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कासिम ने खुशबू पर धर्म परिवर्तन का इतना दबाव बनाया कि उसने उसका आधार कार्ड भी अपडेट करवा दिया और उसमें खुशबू की बुर्के वाली फोटो लगवा दी थी.

झूठा नाम, मारपीट और धर्म परिवर्तन का दबाव

खुशबू का अंतिम संस्कार करने के बाद उसके परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में कासिम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि कासिम ने खुशबू से दोस्ती करते समय अपना नाम 'राहुल' बताया था. जब खुशबू को उसके मुस्लिम होने का पता चला तो वह उससे अलग होना चाहती थी.

खुशबू की बहन तारा बाई ने पुलिस को बताया कि खुशबू ने उन्हें बताया था कि वह कासिम के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वह उसके साथ मारपीट करता है, गंदी-गंदी गालियां देता है और उस पर धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दबाव बनाता है.

खुशबू 2022 में कॉलेज की पढ़ाई के लिए भोपाल आई थी और भानपुर मल्टी में रूम लेकर रहती थी. वह पढ़ाई के साथ मॉडलिंग भी करती थी.

जबरन उज्जैन यात्रा और संदिग्ध मौत

खुशबू की बहन ताराबाई ने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को रात 11 बजे खुशबू का फोन आया कि कासिम उसे जबरदस्ती उज्जैन अपनी मां से मिलाने ले जा रहा है और वह नहीं जाना चाहती. इसके बाद फोन कट गया.

अगले दिन 9 नवंबर को रात करीब 10 बजे ताराबाई को उनकी बड़ी दीदी प्रीति अहिरवार का फोन आया कि उज्जैन से वापस आते समय बस में खुशबू की बॉडी अकड़ गई है और उसकी मौत हो गई है. इसके बाद परिजन हमीदिया अस्पताल पहुंचे जहां खुशबू का शव था.

कासिम गिरफ्तार, आरोपों से इनकार

पुलिस हिरासत में कासिम बार-बार यही बोल रहा है कि उसने खुशबू के साथ कभी मारपीट नहीं की. हालांकि, परिजनों के गंभीर आरोपों के आधार पर पुलिस ने कासिम के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 (धोखाधड़ी), 115(2), 351 (2), धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)5(क) के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

