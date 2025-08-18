scorecardresearch
 

शोर मचाते रहे लोग, फिर भी नहीं माना, उफनती नदी के पुल से देखते ही देखते बह गया... Video

Viral Video: तेज बहाव के बावजूद युवक नदी में उतरा. लोगों ने शोर मचाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अकेले आगे बढ़ता रहा. कुछ दूर जाने के बाद वह तेज बहाव में नियंत्रण खो बैठा और बाढ़ में बह गया.

उफनती नदी पर पुल पार करते समय बहा युवक.
MP News: खरगोन जिले की रूपारेल नदी में उफान के कारण एक युवक बह गया. यह घटना रविवार शाम की है, जब सैकड़ों ग्रामीण नदी के दोनों छोर पर बाढ़ उतरने का इंतजार कर रहे थे. बार-बार ऐसी घटनाओं के बावजूद पुलिस अलर्ट नहीं थी.

दरअसल, जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर झिरन्या-खंडवा मार्ग पर रूपारेल नदी में उफान के कारण पुल से आवागमन रुक गया था. झिरन्या से खंडवा और खंडवा से झिरन्या आने वाले सैकड़ों लोग दोनों छोर पर खड़े होकर बाढ़ कम होने का इंतजार कर रहे थे.

इसी दौरान झिरन्या निवासी कालू पहलवान उफनती नदी को पार करने के लिए पुल पर उतर गया. तेज बहाव के बावजूद वह नदी में उतरा. कई ग्रामीणों ने शोर मचाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अकेले आगे बढ़ता रहा. कुछ दूर जाने के बाद वह तेज बहाव में नियंत्रण खो बैठा और बाढ़ में बह गया. देखें Video:- 

झिरन्या थाना प्रभारी जीएस सेमलिया ने बताया कि नदी में बाढ़ के कारण एक युवक के बहने की सूचना मिली थी. युवक के परिजनों को बुलाया गया. इसके बाद खोजबीन शुरू की गई. पानी में लापता युवक का शव पुल से 5 किमी दूर नानकोड़ी गांव के पास मिल गया है.   

TOPICS:

