एक ने अलमारी से माल समेटा, दूसरा रॉड लेकर हमले के लिए था रेडी... रिटायर्ड जज के घर डकैती का खौफनाक वीडियो

गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रमेश गर्ग और उनका परिवार गहरी नींद में थे और चोरों के भागने तक बेखबर रहे. यह घटना रक्षाबंधन के दिन हुई. 

रिटायर्ड जज के घर में घुसे बदमाश. (Photo: Screengrab)
रिटायर्ड जज के घर में घुसे बदमाश. (Photo: Screengrab)

MP News: इंदौर में नकाबपोश और हथियारबंद चोरों के एक गिरोह ने रिटायर्ड जज रमेश गर्ग के घर में घुसकर लाखों रुपये की नकदी और कीमती सामान लूट लिया. सीसीटीवी फुटेज में अपराध को पेशेवर तरीके से अंजाम देने की प्रक्रिया कैद हुई है. 

हैरानी की बात यह है कि घर में अलार्म बजने के बावजूद, नकाब और दस्ताने पहने, लोहे की रॉड लिए चोरों ने करीब 20 मिनट तक आराम से घर में लूटपाट की.

वीडियो में तीन चोर दिखाई दे रहे हैं. एक चोर लोहे की रॉड लेकर जज के बेडरूम में घुसा और जज के सोते हुए बेटे के पास खड़ा रहा, जागने पर हमला करने के लिए तैयार था, जबकि दूसरा चोर कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़ रहा था. तीसरा चोर बाहर पहरा दे रहा था.

वहीं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश गर्ग और उनका परिवार गहरी नींद में थे और चोरों के भागने तक बेखबर रहे. यह घटना रक्षाबंधन के दिन हुई, जब आसपास के इलाकों में भी इसी तरह की लूट की घटनाएं सामने आई थीं. 

पुलिस ने कई जगहों से सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं, जिनमें नकाबपोश और दस्ताने पहने अपराधी वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं. देखें Video:- 

सीनियर पुलिस अफसर उमाकांत चौधरी ने पुष्टि की कि घटनाओं की जांच के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने कहा कि अपराधों की गंभीरता को देखते हुए हमने मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाई हैं. 

शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह गिरोह पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहा है. पुलिस वर्तमान में संदिग्धों की पहचान कर उनसे पूछताछ कर रही है.

चौधरी ने कहा, "हम सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामला सुलझा लिया जाएगा.

