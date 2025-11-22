scorecardresearch
 

सुरेश वाडकर के ल‍िए आया था माधुरी दीक्ष‍ित का रिश्ता? खुद सिंगर ने बताया सच

साहित्य आजतक का मंच सज चुका है. प्रोग्राम के दूसरे दिन सुरेश वाडकर 'ऐसा लगा तुमसे मिलकर' में आए. यहां उन्होंने बताया कि माधुरी दीक्षित के परिवार की ओर से उनके लिए शादी का रिश्ता आया था या नहीं?

माधुरी दीक्षित से होने वाली थी सुरेश वाडकर की शादी? (Photo: Atul Kumar Yadav, Vidushi Mehrotra)
सिंगर सुरेश वाडकर की जिंदगी में एक पल ऐसा आया था, जब उनकी गायिकी का मुरीद लता मंगेशकर थीं. राज कपूर की कई फिल्मों के लिए सुरेश और लता मंगेशकर ने साथ में गाने गाए. पहली फिल्म दोनों की साथ में थी 'प्रेमरोग'. फिर सुरेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. 

एक के बाद एक फिल्मों के लिए सुरेश गाते रहे. माधुरी दीक्षित तक की फिल्म के लिए इन्होंने गाने गाए. कहा जाता है कि सुरेश के लिए माधुरी दीक्षित के परिवार की ओर से शादी का रिश्ता आया था. पहली बार सिंगर ने इसपर साहित्य आजतक 2025 के मंच पर चुप्पी तोड़ी. 

सुरेश ने बताई सच्चाई
फिल्म 'परिंदा' के पीछे की एक कहानी है. माधुरी दीक्षित के परिवार वाले सुरेश के पास आए थे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर... उन्होंने कहा था कि वो माधुरी से शादी करे लें और घर बसा लें. सुरेश ने बताया कि ये वाला प्रोग्राम माधुरी भी देखेंगी. वो मुझे किसी दिन सामने से मिलेंगी तो इतना पीटेंगी. 

"अब क्या हुआ होगा वो भगवान जानें, लेकिन ये पतंग किसने उड़ाई वो पता नहीं. सच कहूं तो वो पतंग अभी तक हवा में ही लटक रही है. अगर माधुरी की शादी मेरे साथ होती तो क्या वो मेरे साथ आज के समय में नहीं होतीं क्या?"

लता मंगेशकर और आशा ताई का सुनाया किस्सा
सुरेश ने कहा कि लता जी कहती थीं कि इस लड़के में कुछ खास बात है. लता जी मेरी सरस्वती मां थीं. और जैसा आपने कहा ऐसे गाने वाला फिर से पैदा होता ही नहीं. वो अमर हैं और रहेंगी. वो इसलिए नहीं कि वो हमारी मराठी थीं, मगर इसलिए है, क्योंकि उन्होंने उर्दू भाषा को जिस तरह पेश किया वो कोई नहीं कर पाया. वो उन्होंने ही सिखाया है लोगों को. 

मैं भाग्यशाली हूं कि जब मैं लता जी से पहली बार मिला तो उन्होंने सबको बताया कि ये सुरेश वाडकर हैं, और ये कोल्हापुर से हैं. लता जी गोवा से थीं, लेकिन कार्यस्थली उनकी कोल्हापुर थी. लता जी ने मुझे बहुत प्यार से बिठाया. मेरे से कहा कि तुम सारे गाने लेकर आओ, मुझे सुनने हैं. मेरे सामने सारे गाने सुनकर उन्होंने सारे बड़े म्यूजिक कंपोजर्स को कॉल की. उन्होंने कहा कि ये सुरेश हैं और इनसे आपको फिल्म में जरूर गंवाना है. वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा. मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. 

