गीतों-नगमों से सजेगा साहित्य आजतक... सिंगर जुबिन गर्ग को दी जाएगी स्वरांजलि

साहित्य आजतक-2025 राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 21 से 23 नवंबर तक आयोजित होगा. यह तीन दिवसीय आयोजन भारतीय भाषा, साहित्य, कला और संगीत के दिग्गजों को एक मंच पर लाएगा. 22 नवंबर को मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग को उनकी याद में 'स्वरांजलि' कार्यक्रम के तहत श्रद्धांजलि दी जाएगी.

साहित्य आजतक में सिंगर जुबिन गर्ग को दी जाएगी स्वरांजलि
साहित्य आजतक में सिंगर जुबिन गर्ग को दी जाएगी स्वरांजलि

साहित्य आजतक-2025, साहित्य का महाकुंभ एक बार फिर राजधानी दिल्ली में सजने वाला है. मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 21, 22 और 23 नवंबर यानी तीनों दिन तीन अलग-अलग स्टेज पर होने वाला ये आयोजन अब दिल्ली में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और राजधानी की शान बन चुका है. साहित्य आज तक- भारतीय भाषा, साहित्य, कला और मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा मेला है. गीत, संगीत, शायरी, कविता, नाटक, विचार, विमर्श और चिंतन के दिग्गजों से गुलजार इस महासंगम के पीछे 'आज तक' का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी और आम जनता को भारतीय भाषा, कला, संगीत और संस्कृति से सीधे जोड़ना है.

यादगार होगा आयोजन का आगाज
साहित्य आजतक के इस खूबसूरत आयोजन दौरान, 3 दिन तक कला जगत के अलग-अलग क्षेत्र के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा जहां आप मिल सकेंगे अपने चहीते कलाकारों, गायकों, कवियों, साहित्यकारों और रुपहले पर्दे की भी तमाम नामचीन हस्तियों से. चलिए आपको बताते हैं कि तीन दिनों में किस दिन क्या-क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं. 

लेकिन, इन सभी कार्यक्रमों के बीच दूसरे दिन की दोपहर 1 बजे का समय बेहद खास होने वाला है. 22 नवंबर 2025 को साहित्य आजतक में एक खास कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसका नाम है 'स्वरांजलि' यह आयोजन मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की याद में है. इस दौरान फैशन डिजाइनर और उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग भी शिरकत करने वाली है. वहीं सिंगर पपॉन के सुरों में जुबिन गर्ग को यह श्रद्धांजलि दी जाएगी. इस दौरान संगीत की दुनिया में जुबिन गर्ग के दौर, उनके गाने और कला जगत में उनके योगदान को याद किया जाएगा. 

जुबिन गर्ग ने गाए कई भाषाओं में गीत
सिंगर जुबिन गर्ग ने असम की वादियों से निकलकर संगीत की दुनिया में फलक तक का मुकाम देखा. उन्होंने असमिया, बंगाली, हिन्दी, बोड़ो, राजबंशी (कमतापुरी/गोलपारिया), चाय बागानी भाषा, हाजोंग, मिशिंग, कार्बी, गारो, राभा, डिमासा, आहोम, देउरी, नेपाली, भोजपुरी, विष्णुप्रिया मणिपुरी, ककबरक, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी, मलयालम, मराठी, संस्कृत, सिन्धी, उर्दू आदि अनेक भाषाओं में गीत गाए.

उन्हें बॉलीवुड में सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म गैंगस्टर से मिला, जहां उन्होंने या ​​अली' गाना गाया था. इस गाने ने उन्हें 2006 में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स (GIFA) दिलाया. उनका अगला हिंदी अल्बम जिंदगी 2007 में रिलीज हुआ. साल 2008 में उन्होंने फिल्म मन माने ना से "मन माने ना", फिल्म चिरोडिनी तुमी जे अमर से "पिया रे पिया रे" और फिल्म लव स्टोरी से "मोन जेटे चाय शुधु" जैसे कई बंगाली गाने रिकॉर्ड किए. इसी साल 19 सितंबर को सिंगापुर में एक घटना के दौरान उनका दुखद निधन हो गया. इस घटना ने देश को तो झकझोरा ही साथ ही असम के लिए तो एक बड़े शोक की वजह बन गया.

साहित्य आजतक में सिंगर जुबिन गर्ग को दी जाएगी श्रद्धांजलि
साहित्य आजतक जुबिन गर्ग के संगीत की दुनिया में दिए खास योगदान को सलाम करने जा रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान दूसरे दिन की दोपहर जुबिन गर्ग के नाम होगी. जहां उनके गाए गीतों से ही महफिल सजेगी और उन्हें गीतों के जरिये उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे. आप भी इस महफिल का हिस्सा होना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, आज ही 'साहित्य आज तक' की टिकट बुक करें.

साहित्य के महाकुंभ 'साहित्य आज तक' में अभी रजिस्टर करें.
तारीख: 21, 22 और 23 नवंबर, 2025
आयोजन स्थल: मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली
रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट: aajtak.in/sahitya

