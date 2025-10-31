scorecardresearch
 

कुमार विश्वास, मालिनी अवस्थी, नेहा कक्कड़...  'साहित्य आज तक' के मंच पर लगेगा दिग्गजों का मेला

दिल्ली में 21 से 23 नवंबर तक 'साहित्य आज तक' महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें कवि कुमार विश्वास, लोकगायिका मालिनी अवस्थी, सिंगर नेहा कक्कड़ और अन्य कई दिग्गज कलाकार हिस्सा लेंगे. यह तीन दिवसीय कार्यक्रम साहित्य, संगीत, शायरी, कविता, नाटक और विचार विमर्श का मंच प्रदान करेगा.

साहित्य आजतक में शिरकत करेंगे कवि कुमार विश्वास, मालिनी अवस्थी और सिंगर नेहा कक्कड़
साहित्य में रुचि, साहित्यकारों से मिलने की इच्छा और साहित्य से इतर, गीत-संगीत से जुड़ी हस्तियों से रूबरू होने की दिलचस्पी है तो आपका इंतजार खत्म ही होने वाला है. नवंबर की 21, 22 और 23 तारीख को राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कई दिग्गजों की महफिल सजने वाली है. भारत के सबसे तेज़ और सबसे बड़े हिंदी न्यूज चैनल 'आज तक' का प्रतिष्ठित महाकुंभ एक बार फिर भव्य आयोजन के लिए तैयार है. 

एक ही मंच पर नजर आएंगे कवि, लेखक, कलाकार
यह वह मंच है, जहां आप गीत, संगीत, शायरी, कविता, नाटक, विचार-विमर्श और चिंतन के दिग्गजों से सीधे रूबरू हो सकेंगे और उनके लाइव शो भी देख सकेंगे, जिन्हें अभी तक आप अपनी टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं. साहित्य के इस महाकुंभ 'साहित्य आज तक' के दौरान इन तीन दिनों में देश-दुनिया के मशहूर कवि, लेखक, कलाकार, संगीतकार, नाटककार, अभिनेता, रंगकर्मी, चिंतक और विचारक एक जगह, एक साथ जुटेंगे.

'साहित्य आज तक' में साहित्य के साथ ही होगा सुर, सजेगी संगीत की महफिल, होगा चिंतन, विचार और सार्थक संवाद भी... अगर आप भी इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 'साहित्य आज तक' का टिकट अभी बुक करें.

कवि कुमार विश्वास की खास प्रस्तुतियां सुनने-देखने का मौका
इस बार तमाम दिग्गजों के बीच आपके लिए खास आकर्षण का केंद्र होंगे कवि कुमार विश्वास. बीते कई वर्षों से कुमार विश्वास को आप उनकी प्रेमरस में पगी कविताओं के लिए पहचानते हैं. इसके साथ ही उन्होंने देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताओं से भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है. हाल के दिनों में उन्होंने रामकथा पर आधारित अपनी स्टेज प्रस्तुति 'अपने-अपने राम' के जरिए जहां खुद की नई पहचान गढ़ी है, वहीं युवाओं तक श्रीराम और रामकथा के आदर्श के साथ उसके मर्म को पहुंचाने का काम किया है. 

खास बात है कि साहित्य आजतक में कुमार विश्वास तीनों दिन (21, 22 और 23 नंवबर) को शिरकत करने वाले हैं और अपनी अलग-अलग प्रस्तुतियों के साथ दर्शकों से मुखातिब होंगे. उनकी खास प्रस्तुतियों को सामने देखना-सुनना और उन्हें महसूस करना एक खूबसूरत अहसास देने वाला मौका होगा. 

कुमार विश्वास के अलावा आप लोकगायिका मालिनी अवस्थी, सिंगर नेहा कक्कड़, जसबीर जस्सी, हरगुन कौर और ऐसे ही कई अन्य हस्तियों के लाइव परफॉर्मेंस को देख सकेंगे और इनका आनंद ले सकेंगे. तो देर मत कीजिए, आज ही 'साहित्य आज तक' की टिकट बुक करें.

साहित्य के महाकुंभ 'साहित्य आज तक' में अभी रजिस्टर करें.

तारीख: 21, 22 और 23 नवंबर, 2025

आयोजन स्थल: मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली

रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट: aajtak.in/sahitya 

