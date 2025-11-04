scorecardresearch
 

साहित्य आजतक के मंच पर लगेगा 'तीन ताल' का मजमा... हंसी-ठिठोली का बनेगा माहौल

साहित्य आज तक 2025 का महाकुंभ 21 से 23 नवंबर तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें तीन ताल नामक विशेष सत्र मुख्य आकर्षण होगा. यह आयोजन साहित्य, संगीत, शायरी, कविता और विचार विमर्श के दिग्गजों को एक मंच पर लाएगा.

साहित्य आजतक के मंच पर जलवा बिखेरने आ रहे हैं तीनतालिए
साहित्य आजतक के मंच पर जलवा बिखेरने आ रहे हैं तीनतालिए

साहित्य, संगीत और संस्कृति के महाकुंभ साहित्य आज तक 2025 में इस बार तीन ताल का अनोखा अंदाज़ गूंजने वाला है. ताऊ, खान चा और सरदार- तीन अलग सुर, लेकिन एक ही ताल, लेकर आ रहे हैं ज़िंदगी, समाज और सियासत पर अपनी वही दिलचस्प, बेबाक और हंसी से भरी बातचीत! यह सिर्फ़ पॉडकास्ट नहीं, बल्कि जिंदगी का एक अनुभव है. जहां हर बात में होती है ठिठोली, हर मज़ाक में छुपा होता है मतलब, और हर तर्क के पीछे झलकती है सच्चाई.

मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजन
राजधानी दिल्ली में साहित्य और कला जगत के प्रेमियों के लिए लगने वाला महाकुंभ एक बार फिर आयोजित होने वाला है. 21, 22 और 23 नवंबर की तारीख को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि ये तीन दिन आपके जीवन में बेहतर और यादगार तीन दिन बन सकते हैं. भारत के सबसे तेज और सबसे बड़े हिंदी न्यूज चैनल 'आज तक' द्वारा हर साल सजने वाला यह महाकुंभ इस बार भी गीत, संगीत, शायरी, कविता, नाटक, विचार, विमर्श और चिंतन के दिग्गजों से गुलजार होगा.

इस महासंगम के जरिये आज की युवा पीढ़ी और आम जनता को भारतीय भाषा, कला, संगीत और संस्कृति से सीधे जोड़ने की कोशिश साल दर साल रंग ला रही है और सफलता के नए आयाम भी गढ़ रही है. इसी आयोजन का खास आकर्षण बनेगा, तीन ताल.

कार्यक्रम विवरण:
21–23 नवंबर 2025
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, नई दिल्ली

तीन ताल का विशेष सत्र 
तीन ताल का यह विशेष सत्र साहित्य आज तक 2025 का एक मुख्य आकर्षण बनने जा रहा है, जहां दर्शकों को मिलेगा मौका अपने पसंदीदा पॉडकास्ट होस्ट्स से रूबरू होने का और उनके अनोखे दृष्टिकोण को लाइव सुनने का. इस बार साहित्य आज तक में देशभर से आने वाले लेखकों, कवियों, कलाकारों और विचारकों के बीच तीन ताल अपने चुटीले और संवेदनशील संवादों से अलग ही रंग भरने वाला है.

टिकट बुक करें:— https://tinyurl.com/34j43a2h 
कूपन कोड SAHITYAFANS2025 का इस्तेमाल कर पाएं ₹200 की विशेष छूट.

टिकट बुक करें और इस साहित्यिक, सांस्कृतिक और संवादपूर्ण अनुभव का हिस्सा बनें, क्योंकि तीन ताल सिर्फ़ पॉडकास्ट नहीं — एक सोच है, एक अंदाज़ है, एक अनुभव है!

 

---- समाप्त ----
