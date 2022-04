क्या होता है BMI जिसे घटाने पर ये कंपनी दे रही बोनस? खतरे और कैल्कुलेशन समझिए

ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की तरक्की उनके परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जो एम्पलॉयी के हेल्थ स्टेटस के आधार पर उन्हें बोनस बांट रही है. यानी जितना अच्छी हेल्थ, उतना बढ़िया बोनस. ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म जेरोधा के सह संस्थापक और सीईओ नितिन कामथ ने कंपनी के कर्मचारियों को फिट रखने का एक नया तरीका अपनाया. 'वर्ल्ड हेल्थ डे' के मौके पर एक घोषणा में उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों का BMI (बॉडी मास इंडेक्स) 25 से कम होगा, उन्हें 15 दिन की तनख्वा बोनस के रूप में दी जाएगी.

एक ट्वीट में नितिन ने कहा कि उनके स्टाफ का औसत BMI 25.3 है. सभी कर्मचारियों को चैलेंज देते हुए नितिन ने कहा कि यदि अगस्त तक टीम का औसत BMI 24 के नीचे आ जाता है तो उन्हें 15 दिन की सैलरी बोनस के रूप में दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हेल्थ और फिटनेस को जांचने का BMI सही तरीका नहीं है, लेकिन सेहतमंद रहने की शुरुआत करने का अच्छा तरीका हो सकता है.

