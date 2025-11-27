Winter Joint Pain: सर्दी में अकड़ जाते हैं जोड़...बढ़ जाता है दर्द? अपनाएं ये 5 आसान टिप्स और पाएं झटपट राहत

क्या ठंड शुरू होते ही आपके घुटने, कंधे या कमर के जोड़ दुखने लगते हैं? या फिर शरीर में अकड़न बनी रहती है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं. बहुत से लोग, खासकर जिन्हें आर्थराइटिस/गठिया, रुमेटीइड गठिया, ल्यूपस या फाइब्रोमायल्जिया जैसी समस्याएं हैं वे सर्दियों में ज्यादा दर्द महसूस करते हैं.



ठंडा मौसम मसल्स को सिकोड़ देता है, जिससे शरीर कड़ा महसूस होता है और जोड़ ज्यादा दबाव झेलते हैं. साथ ही, मौसम बदलने पर दबाव में हल्का-सा बदलाव भी जोड़ों के आसपास सूजन और दर्द बढ़ा सकता है. वजह चाहे जो भी हो, ठंड में जोड़ों का दर्द आम बात है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान आदतें अपनाकर इस दर्द को काफी हद तक कम किया जा सकता है. आज हम आपको 5 आसान टिप्स बताने वाले हैं, जो इस सर्दी में आपको राहत दे सकते हैं.



1. खुद को गर्म रखें

ठंडी हवा सीधे आपकी मसल्स और जोड़ों को कड़ा कर देती है. इसलिए कोशिश करें कि शरीर हमेशा गर्म रहे. चाहे घर में हों या बाहर जाएं, गरम कपड़े पहनें. गर्म पानी से नहाना भी मसल्स को आराम देता है और दर्द कम करता है. शरीर जितना गर्म रहेगा, चलना-फिरना उतना आसान लगेगा.

2. रोज थोड़ा-बहुत चलते रहें

सर्दियों में हम कम चलने-फिरने लगते हैं, जिससे अकड़न और बढ़ जाती है. थोड़ा-बहुत चलना, स्ट्रेचिंग या हल्की एक्सरसाइज करने से जोड़ लचीले बने रहते हैं. योग, घर पर आसान एक्सरसाइज या हल्की वॉक भी काफी फायदेमंद होती है. जितना ज्यादा शरीर हिलेगा, उतनी कम अकड़न होगी.

3. वजन कंट्रोल में रखें

सर्दियों में ज्यादा खाना, कम एक्टिविटी और त्योहारों का सीजन इन तीनों की वजह से वजन बढ़ जाता है. और बढ़ा हुआ वजन जोड़ों पर सीधा स्ट्रेस डालता है. इसलिए कोशिश करें कि बैलेंस डाइट लें. अपनी डाइट में सलाद, फल, सब्जियां, दालें और हल्का प्रोटीन शामिल करें. इसके साथ ही बेरीज, ड्राई-फ्रूट्स, मछली, लहसुन वगैरह सूजन कम करने में भी मदद करते हैं.

4. पानी जरूर पिएं

ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी उतना ही चाहिए. पानी की कमी से जोड़ों की चिकनाई कम हो जाती है और दर्द बढ़ सकता है. पानी, हर्बल चाय, सूप या ताज़े जूस से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है.

5. दर्द दिखते ही तुरंत उपाय करें

अगर दर्द शुरू हो जाए, तो उसे अनदेखा न करें. गर्म पानी की सिकाई या हीटिंग पैड से राहत मिलती है. हल्की-सी सूजन हो तो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां भी ली जा सकती हैं. अगर दर्द बार-बार हो या बहुत बढ़ जाए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

ठंड का मौसम रोक नहीं सकते, लेकिन जोड़ों का दर्द जरूर कंट्रोल कर सकते हैं. थोड़ी-सी सावधानी और कुछ आसान आदतें पूरे सर्दियों का समय आरामदायक बना सकती हैं.

