New Year Weight Loss Tips: नए साल के पहले दिन से अपना लें ये 5 आदतें! झट से कम होने लगेगा वजन

New Year Weight Loss Tips: कल से नया साल 2026 शुरू हो रहा है और हममें से अधिकतक लोगों का नए साल का रेजोलूशन होता है कि वो फिटनेस पर ध्यान देंगे और रोजाना जिम जाएंगे. कुछ लोगों की नए साल वाली ये फिटनेस जर्नी कुछ दिन तो चालू रहती है लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजरते जाते हैं उनका रेजोलूशन खत्म हो जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाते तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं. लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करेंगे तो आपका वजन आसानी से कम होने लगेगा. तो आइए उन बदलावों के बारे में जान लीजिएय

हर खाने में प्रोटीन लें

पर्याप्त प्रोटीन शामिल करने से आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करने में मदद मिल सकती है, जिससे पूरे दिन में कम कैलोरीज खाएंगे. इसका कारण है कि प्रोटीन को पचाने के लिए आपके शरीर को अधिक एनर्जी की जरूरत होती है और साथ ही प्रोटीन फैट बर्न करते समय मसल्स मास को मेंटेन करता है. इसके लिए आप डाइट में लीन मीट, अंडे, डेयरी, फलियां और टोफू को शामिल करें और हर मील में कम से कम 20-30 ग्राम प्रोटीन लेने का टारगेट रखें.

पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें

पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और भूख कम लगती है. अक्सर, प्यास के संकेतों को भूख समझ लिया जाता है. मीठे ड्रिंक्स की जगह पानी पीने से खाली कैलोरी में काफी कमी आती है. इसलिए आप रोजाना करीब 3 लीटर पानी पिएं.

फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज

लगातार फिजिकल एक्टिविटी कैलोरी बर्न करने और मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने की चाबी है. रोजाना के मूवमेंट में छोटे-छोटे बदलाव भी फर्क ला सकते हैं. हेल्थ गाइडलाइंस के अनुसार, हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना जैसी मीडियम इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटी करें.

सोने के शेड्यूल को बेहतर बनाएं

खराब नींद की क्वालिटी का सीधा संबंध वजन बढ़ने से है. अपर्याप्त नींद घ्रेलिन और लेप्टिन जैसे उन हार्मोन्स को बाधित करती है जो भूख को नियंत्रित करते हैं. इससे आपकी भूख बढ़ जाती है और अधिक कैलोरीज वाली चीजें खाने की क्रेविंग होती है. हर रात 7-9 घंटे की अच्छी नींद के लिए एक नियमित सोने का शेड्यूल बनाएं.

सोच-समझकर खाएं

सोच-समझकर खाने में अपने भोजन और अपने शरीर की भूख और पेट भरने के संकेतों पर ध्यान देना शामिल है. यह अधिक खाने से रोकने में मदद करता है और हर भोजन का स्वाद लेते हुए आपका पाचन बेहतर करता है. इसके लिए धीरे-धीरे खाएं, अच्छी तरह चबाएं और भोजन के दौरान टीवी या फोन जैसे डिस्ट्रैक्शन को कम करें.

