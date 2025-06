How to maintain weight: खाने को सूंघने से होगा वेट लॉस! जर्मन वैज्ञानिकों ने बताया कैसे काम करेगी ये ट्रिक

Sniff your food it can trigger a feeling of fullness: वजन कम करने के लिए लोग डाइटिंग करते हैं, जिम में जाकर घंटों पसीना बहाते हैं, तरह-तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं और भी पता नहीं क्या-क्या. लेकिन क्या आप जानते हैं हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक फ्री वाला तरीका सुझाया है जिससे किसी को भी अपने वजन को मेंटेन करने या स्लिम बने रहने में मदद मिल सकती है. रिसर्च से पता चला है कि खाने से पहले भोजन को सूंघने से आपको वजन कंट्रोल करने या स्लिम रहने में मदद मिल सकती है.



एक्सपर्ट्स ने रिसर्च में पाया कि खाने से पहले उसे सूंघने से पेट भरे होने का अहसास होता है जो लोगों को अधिक खाने से रोकने में मदद कर सकता है. यह रिसर्च जर्मन रिसर्चर्स द्वारा की गई है जिन्होंने भोजन की गंध के प्रति चूहों की प्रतिक्रिया के आधार पर उनके मस्तिष्क का स्कैन किया था.

क्या कहती है रिसर्च?

जर्मन रिसर्चर्स ने मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के ऐसे खास समूह की पहचान की जिनका नाक से सीधा संबंध होता है. उन्होंने पाया कि जब भोजन से पहले इन कोशिकाओं को एक्टिव किया गया तो चूहों ने कम खाना खाया था लेकिन ऐसा केवल तभी हुआ था, जब उन्हें भोजन की गंध के संपर्क में लाया गया था.

राइटर्स का कहना है कि यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि भूख को दबाने के लिए खाना सूंघने की यह प्रोसेस मनुष्यों पर भी काम कर सकती है या नहीं. हालांकि, उन्होंने पाया कि हमारे मस्तिष्क में भी चूहों की तरह ही तंत्रिका कोशिकाओं का हूबहू ग्रुप मौजूद होता है जो रिस्पांस के लिए जिम्मेदार है. लेकिन यह उन लोगों के लिए वजन घटाने का तरीका नहीं होगा जो पहले से ही अधिक वजन वाले हैं. एक्सपर्ट्स ने पाया कि मोटे चूहों में भोजन की गंध आने पर मस्तिष्क की प्रतिक्रिया समान नहीं थी लेकिन जिन चूहों का वजन कम था, उन्हें इससे काफी फायदा हुआ.

रिसर्च राइटर्स का मानना है कि मोटापे के कारण गंध महसूस होने की क्षमता कम होती है जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो चूहों की ही तरह मनुष्य में भी समान होती है. रिसर्च की राइटर और न्यूरोसाइंस की एक्सपर्ट सोफी स्टेकुलोरम (Sophie Steculorum) ने कहा, 'हमारी रिसर्च दिखाती है कि हमारे रोज-मर्रा के खानपान की आदतें भोजन की गंध से कितनी प्रभावित होती हैं. हमारे निष्कर्ष इस बात पर ध्यान खींचते हैं कि भूख के रेगुलेशन और मोटापे की ग्रोथ में गंध पर विचार करना कितना जरूरी हो सकता है. हमने पाया कि यह तरीका पतले चूहों में भूख कम करता है लेकिन मोटे चूहों में नहीं.'

पहले भी कई रिसर्चों में बताया गया है कि भोजन से पहले कुछ गंधों को सूंघने से लोगों की भूख कम हो सकती है. एक अमेरिकी रिसर्च के अनुसार, सेब, पुदीना और नाशपाती की खुशबू से लोग दिन भर खाते रहने से बचते हैं.