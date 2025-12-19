Weight loss story: रोज चिप्स खाकर भी 111 किलो की शेफ ने घटाया 45 Kg वजन! अपनाए थे ये 2 तरीके

अक्सर लोग वजन कम करने के लिए खाना-पीना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका मानना होता है जितना कम खाएंगे, उतना अधिक वजन कम होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. वजन कम करने के लिए आपको कैलोरी डेफेसिट में रहने की जरूरत होती है. एक प्रोफेशनल शेफ कीया (पूजा) विंगफ़ील्ड का वजन इतना अधिक बढ़ गया था कि उन्होंने काफी बेसिक तरीके से अपना 45 किलो वजन कम किया है. उन्होंने अपना वेट लॉस कैसे किया और कौन सा तरीका अपनाया, इस बारे में भी जान लीजिए.



111 किलो हो गया था वजन

शेफ कीया का वजन 2021 में लगभग 111 किलो (245 पाउंड) था. अपने वजन और हेल्थ के लिए उन्होंने फैसला लिया. वेट लॉस के लिए उन्होंने वेट लॉस इंजेक्शन की मदद नहीं ली बल्कि उन्होंने डाइट और रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया.

उनकी डाइट का मूल मंत्र था बैलेंस डाइट और कैलोरी कंट्रोल. उन्होंने अपने शाकाहारी, कार्बोहाइड्रेट खाने की जगह प्रोटीन वाली चीजें, सब्जियां, दही और उनके हेल्दी ऑपशंस को शामिल किया. यही नहीं जो चीज उन्हें सबसे अधिक पसंद थीं जैसे आलू के चिप्स. उसे खाना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा बल्कि स्मार्ट तरीके से खाया. वह चिप्स को दही के सा खाती थीं ताकि प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाए और तुरंत शुगर स्पाइक ना हो.

बॉक्सिंग और रेगुलर एक्सरसाइज

वेट ट्रेनिंग, बॉक्सिंग और रेगुलर एक्सरसाइज को उन्होंने अपने रूटीन में शामिल किया जिससे उनकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हुईं. ऐसा करके उनका वजन कुछ ही समय में 63 किलो तक पहुंच गया.

सबसे अहम बात इस जर्नी की ये रही कि कीया ने सिर्फ वजन कम करने पर नहीं बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी और खुद से प्यार करने पर भी ध्यान दिया. वह ओवरवेट थीं तब जितना अपने आपसे प्यार करती थीं, स्लिम होने के बाद भी वह अपने आपको उतना प्यार करती थीं. उन्होंने दिखाया कि किसी भी फ़ेवरेट फ़ूड को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे स्मार्ट और बैलेंस तरीके से खाकर भी आप अपने कैलोरी इंटेक और एक्टिविटी पर ध्यान दे सकते हैं.

