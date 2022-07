Uric Acid: यूरिक एसिड बढ़ने से होती हैं ये समस्याएं! ऐसे कम करें इस खतरनाक कैमिकल की मात्रा

Uric Acid: यूरिक एसिड संबंधित समस्या आज के समय में काफी कॉमन हो गई है. यूरिक एसिड शरीर में एक अपशिष्ट उत्पाद है जो कुछ मामलों में ज्वाइंट और टिश्यूज में जमा हो सकता है और शरीर में कई सारी समस्याएं हो सकती हैं. अर्थराइटिस (गाउट) गठिया का एक सामान्य रूप भी हो सकता है. किसी के भी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा तब बढ़ती है जब आपकी किडनी यूरिक एसिड को खत्म नहीं कर पाते. अधिक वजन होना, डायबिटीज होना, अधिक मेडिकेशन, अधिक शराब पीना वाले लोगों की किडनी यूरिक एसिड को खत्म नहीं कर पाती और इस कारण उनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है. यूरिक एसिड बढ़ने से शरीर में क्या समस्याएं होती हैं? यूरिक एसिड का सही लेवल क्या है? इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

यूरिक एसिड के बारे में ये भी जानें

यूरिक एसिड, प्यूरीन वाली चीजों के डाइजेशन से निकलने वाला प्राकृतिक अपशिष्ट पदार्थ है. इसलिए कहा जाता है, प्यूरीन वाली चीजों का सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है. इन पदार्थों में प्यूरीन अधिक पाया जाता है:

- कुछ प्रकार के नॉनवेज

- सार्डिन मछली

- सूखी सेम

- बीयर

आमतौर पर हमारा शरीर किडनी और यूरिन के माध्यम से यूरिक एसिड को फिल्टर करता है. यदि आप अपनी डाइट में बहुत अधिक प्यूरीन वाली चीजों का सेवन करते हैं तो खून में प्यूरीन की मात्रा बढ़ सकती है. अधिक प्यूरीन की मात्रा को हाइपरयूरिसीमिया नाम से जाना जाता है. इससे गाउट नामक बीमारी हो सकती है जो जोड़ों में दर्द का कारण बनती है. इस बीमारी में यूरेट क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और यह खून और मूत्र को अम्लीय बना सकता है. शरीर में यूरिक एसिड जमने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे:

- डाइट

- जेनेटिक्स

- मोटापा

- स्ट्रेस

- किडनी की बीमारी

- हाइपोथायरायडिज्म

- कुछ प्रकार के कैंसर या कीमोथेरेपी

- सोरायसिस

पुरुषों में यूरिक एसिड लेवल की रेंज:

कम-2.5 mg/dl से कम

सामान्य-2.5–7.0 mg/dl

अधिक-7.0 mg/dl से अधिक

महिलाओं में यूरिक एसिड लेवल की रेंज:

कम-1.5 mg/dl से कम

सामान्य-1.5–6.0 mg/dl

अधिक-6.0 mg/dl से अधिक

यूरिक एसिड बढ़ने से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स (Health problems caused by increased uric acid)

Healthline के मुताबिक, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से कुछ खतरनाक हेल्थ समस्याएं हो सकती हैं. यूरिक एसिड के बढ़ने में गठिया, कैंसर का इलाज और किडनी की बीमारी भी सहायक हो सकती है.

गाउट

गाउट गठिया का एक रूप है. इसके लक्षण कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं. इस स्थिति में शरीर के जोड़ों में दर्द होने लगता है क्योंकि यूरिक एसिड जोड़ों और टिश्यूज में बनता है और सूजन-दर्द पैदा होता है. गाउट आमतौर पर पैर के अंगूठे के जोड़, टखने और घुटनों के जोड़ को प्रभावित करता है.

कैंसर का इलाज

कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज जैसे कीमोथेरेपी में शरीर की कोशिकाएं डेड हो जाती हैं. कोशिकाएं मरने के बाद वे प्यूरीन रिलीज करती हैं. फिर जब शरीर उन्हें ब्रेक करता है तो वे ब्लड में यूरिक एसिड को मिला देती हैं. जिन लोगों का कैंसर का इलाज चल रहा है, उन्हें भी यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा हो सकता है.

किडनी की समस्या

किडनी, यूरिक एसिड के साथ-साथ ब्लड से अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी फिल्टर करती है. किडनी डिसीज किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं और उन्हें काम करने से रोकती है. इससे यूरिक एसिड ब्लड में जमा होने लगता है.

फैंकोनी सिंड्रोम

यूरिक एसिड का कम लेवल होना काफी दुर्लभ होता है. फैंकोनी सिंड्रोम लो यूरिक एसिड लेवल के कारण होती है. यह किडनी की एक दुर्लभ बीमारी है. इस स्थिति वाले लोगों में किडनी कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाती.

फैंकोनी सिंड्रोम में एनर्जी की कमी, डिहाइड्रेशन और हड्डियों की समस्या हो सकती है. इस स्थिति वाले लोगों में यूरिक एसिड का लेवल कम होगा क्योंकि इसमें यूरिक एसिड की मात्रा यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है

ऐसे कम करें यूरिक एसिड की मात्रा (How to reduce the amount of uric acid)

Healthiline के मुताबिक, यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आपकी लाइफस्टाइल और खान-पान होता है. इनमें सुधार करके यूरिक एसिड की मात्रा को कम किया जा सकता है.



हाई प्यूरीन वाले फूड्स कम खाएं

डाइट में प्यूरीन युक्त पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए. इन फूड्स में कुछ तरह के नॉनवेज, सीफूड और सब्जियां शामिल होती हैं. यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने से बचने के लिए इन फूड्स के अधिक सेवन से बचें.

ऑर्गन मीट

सुअर का मांस

तुर्की

मछली

पका हुआ आलू

भेड़ का मांस

फूलगोभी

हरी मटर

सूखी सेम

मशरूम

चीनी वाले फूड्स

यूरिक एसिड आमतौर पर प्रोटीन वाले चीजों से बढ़ता है लेकिन कुछ रिसर्च बताती हैं कि चीनी वाली चीजों के अधिक सेवन से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है. इसलिए भोजन में टेबल शुगर, कॉर्न सिरप और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के सेवन से बचें. प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड फूड्स में चीनी फ्रुक्टोज के रूप में होती है. रिसर्चर्स ने पाया कि इस प्रकार की चीनी भी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा सकती है.

पानी अधिक पिएं

किडनी को काम करने के लिए पानी की अधिक जरूरत होती है. अगर जो व्यक्ति अधिक पानी पीता है शरीर से यूरिक एसिड की अधिक मात्रा फ्लश आउट हो जाती है. इसलिए हर 1-2 घंटे में निश्चचित मात्रा में पानी पिएं.



शराब से बचें

शराब पीने से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है जिससे यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ सकती है. इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि यूरिक एसिड की मात्रा कम करने के लिए शराब का सेवन बंद करना ही सही रहता है.

वजन कम करें

एक्सपर्ट का मानना है कि जिन लोगों का वजन अधिक होता है उन लोगों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है. अगर कोई अपने शरीर से यूरिक एसिड की मात्रा को कम करना चाहता है तो उसे वजन कम करना चाहिए. जैसे-जैसे उसका वजन कम होगा, वैसे-वैसे उसके शरीर से यूरिक एसिड की मात्रा भी कम हो जाएगी.

फाइबर वाले फूड खाएं

फाइबर वाले फूड्स से शरीर में से यूरिक एसिड की मात्रा को कम किया जा सकता है इसलिए फाइबर वाले फूड्स को डाइट में एड करें. फाइबर के लिए ड्राईफ्रूट, हरी-सब्जियां, ओट्स खाएं.

(Disclaimer: यह जानकारी हेल्थ रिसर्चेस के आधार पर दी गई है. किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)