Weight Loss Teas: बिना खाना छोड़े कैसे घटाएं वजन, पीना शुरू करें ये फैट कटर चाय...पतली होगी कमर

Weight Loss Drinks: सुबह की शुरुआत डिटॉक्स चाय से करना एक आसान और हेल्दी तरीका हो सकता है जो ताउम्र आपके शरीर को फायदे देगा. साथ ही आपको वजन कम करने में भी मदद करेगा.

वजन घटाने के लिए पिएं ये ड्रिंक्स (Photo: ITG)
Weight Loss Drinks: अगर आपके मन में भी वजन कम करने का ख्याल आ रहा है लेकिन आप इसके लिए कोई आसान तरीका खोज रहे हैं जिससे आपको ज्यादा बिना खाना-पीना छोड़े वजन घटाने में मदद मिल सके तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी सुबह की दिनचर्या को ठीक करना.

कैसे घटेगा वजन, ये तरीका अपनाएं

अपनी सुबह की शुरुआत एक कप गर्म डिटॉक्स चाय से करने से आपको सिर्फ ना केवल तरोताजा महसूस होगा, बल्कि इससे आपका सिस्टम भी धीरे-धीरे साफ होगा, पाचन क्रिया दुरुस्त होगी और आपका वजन कंट्रोल के टार्गेट को पूरा करने में भी मदद मिलेगी.

हालांकि तुरंत फैट कम करने के लिए दुनिया में कोई भी ऐसी जादुई चीज नहीं है लेकिन कुछ हर्बल ड्रिंक्स संतुलित डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ मिलकर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने, सूजन कम करने और खाने की इच्छा को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं.

यहां हम आपको ऐसी ही 3 आसान और असरदार सुबह की डिटॉक्स ड्रिंक्स बता रहे हैं जिन्हें आप अपनी रोजाना की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं.

1. नींबू और अदरक की चाय

सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय डिटॉक्स चाय में से एक नींबू और अदरक की चाय है जो आपके दिन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका हो सकती है. नींबू में विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है जो लिवर के फंक्शन में मदद करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. दूसरी ओर अदरक गैस्ट्रिक एंजाइम को उत्तेजित करके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और पाचन में मदद करती है.

2. ग्रीन टी

सेहतमंद शरीर की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ग्रीन टी सबसे बेहतरीन ड्रिंक हो सकती है. ये एक ताकतवर एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होती है जिसे कैटेचिन कहा जाता है जो फैट बर्निंग को बढ़ाने और मेटाबॉलिक रेट को बेहतर बनाने में मदद करता है. अध्ययनों से पता चला है कि रेगुलर ग्रीन टी पीने से शरीर की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है, खासकर पेट के हिस्से में.

3. जीरा, धनिया और सौंफ की चाय

यह पारंपरिक आयुर्वेदिक डिटॉक्स ड्रिंक पाचन को ठीक करने और शरीर से सूजन को दूर करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है. इसमें मौजूद हर एक चीज की एक अनोखी भूमिका होती है. जीरा मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है, धनिया शरीर को ठंडा रखता है और सौंफ सूजन कम करने में मदद करती है.

