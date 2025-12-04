रोजाना कितना प्रोटीन लेना चाहिए? सेलेब्रिटी कोच योगेश ने बताया फॉर्मूला

How to calculate daily protein intake: 9 अमीनो एसिड से बना प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट है. इसे शरीर का फाउंडेशन भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके बिना शरीर का निर्माण नहीं हो सकता. प्रोटीन शरीर में टिश्यूज बनाता है, उनकी मरम्मत करता है और उन्हें मेंटेन रखता है. प्रोटीन का शरीर में मसल्स ग्रोथ में सबसे अहम रोल होता है. इसलिए कहा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान को भी प्रोटीन की जरूरत होती है, चाहे महिला हो या पुरुष. अब ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आता है कि उसे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, ये पता कैसे करें? सेलेब्रिटी फिटनेस कोच योगेश भटेजा ने एक पॉडकास्ट में डेली प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया है.
कितना प्रोटीन लें?
फिटनेस कोच योगेश ने बताया, 'सभी को 0.8 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेड के हिसाब से प्रोटीन लेना ही चाहिए जो कि बेसिक जरूरत है. एक बार जब आप रूटीन में आ जाते हैं और आपको लगता है कि इतना प्रोटीन आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो हर 3 हफ्ते में 0.2 ग्राम प्रतिकिलो बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन बढ़ाते जाइए और करीब 1.5 ग्राम प्रतिकिलो बॉडीवेट प्रोटीन तक लेकर जाइए.'
'लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या हार्ड कोर ट्रेनिंग करते हैं तो 2 ग्राम प्रतिकिलो बॉडी वेट तक प्रोटीन को ले जा सकते हैं.'
उदाहरण से ऐसे समझें:
ऊपर दिए तरीके से आप अपने प्रोटीन की जरूरत का अंदाजा लगा सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि हर इंसान की प्रोटीन की जरूरत उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उम्र, लिंग आदि पर डिपेंड करती है. इसलिए प्रोटीन का सेवन करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.