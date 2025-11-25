किस उम्र में कितनी एक्सरसाइज है जरूरी? जानें WHO की फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइन

एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, हर उम्र के लोगों को करनी चाहिए. साइंस ने हर उम्र के लोगों के लिए एक निश्चित समय बताया है कि उससे अधिक एक्टिविटी शरीर पर भारी पड़ सकती है. कुछ दिन पहले एक्टर गोविंदा भी हैवी एक्सरसाइज के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उन्होंने डिस्चार्ज होते ही बताया कि अधिक फिजिकल एक्टिविटी या हैवी वर्कआउट के कारण उन्हें थकान हुई और वे बेहोश हो गए थे. अब ऐसे में हर किसी को जानना जरूरी है कि किस उम्र के लोगों की कितनी एक्ससाइज पर्याप्त होती है. तो आइए WHO की फिजिकल एक्टिविटीज के लिए गाइडलाइन जान लीजिए.

बच्चे और वयस्क (उम्र 5-17):



बच्चे और इस उम्र के वयस्कों को कम से कम 60 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. वे लोग हफ्ते में कम से कम 3 दिन एरोबिक एक्टिविटीज और ऐसी एक्सरसाइज करें जो शामिल करें जो मसल्स और हड्डियों को मजबूत बनाती हैं.

वयस्क और अधिक उम्र (उम्र 18-64):



वयस्क और अधिक उम्र के लोगों को हफ्ते में कम से कम 150 से 300 मिनट मीडियम या 75 से 150 मिनट इंटेंस एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए. हफ्ते में 2 बार मसल्स को मजबूत बनाने के लिए वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए.

वृद्ध (65 वर्ष से अधिक):



65 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी कम 150 से 300 मिनट मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी की सलाह दी जाती है. मसल्स मास को मेंटेन करने के लिए उन्हें भी हफ्ते में 2 से 3 बार वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए.

प्रेग्नेंट और पोस्ट पार्टम महिलाएं:



ऐसी महिलाओं को हर हफ्ते 150 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटीज करने की सलाह दी जाती है जिसमें मसल्स को मजबूत करने वाली एक्टिविटीज भी शामिल हों.

एक्सरसाइज से पहले इन बातों का रखें ध्यान



न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के टीचर्स कॉलेज में एक्सरसाइज साइंटिस्ट कैरोल इविंग गार्बर का कहना है कि जिन लोगों ने कभी एक्सरसाइज नहीं की है या जिन्हें एक्सरसाइज का सोचकर ही घबराहट शुरू हो जाती है वे लोग स्ट्रेचिंग या हल्की वॉक जैसी एक्टिविटीज से शुरुआत कर सकते हैं. यदि आपको ताकत बढ़ाना है तो कैलिस्थेनिक्स, वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस बैंड वर्कआउट करना चाहिए.

ब्लूमिंगटन स्थित इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक्सरसाइज साइंटिस्ट और क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर वैनेसा एम. केर्चर का कहना है, 'दिन भर में आप ऐसा समय निर्धारित करें जब आप छोटी-छोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं. अगर आप सफल होते हैं तो एक्टिविटी का समय और इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं. ये जरूरी नहीं है कि सारी एक्टिविटीज एक साथ ही करें.'

