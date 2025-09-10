scorecardresearch
 

Feedback

रोजाना ये एक फल खाने से शरीर में बढ़ने लगता है विटामिन सी, इम्युनिटी होती है बूस्ट

अगर आप भी आए दिन बीमार होते रहते हैं तो आपको अपनी इम्युनिटी को तेज करने की जरूत है. विटामिन सी से भरपूर चीजें इम्युनिटी को बढ़ाती हैं. यहां हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बता रहे हैं जो आपकी इम्युनिटी को बढ़ाने में मददगार होता है.

Advertisement
X
रोज संतरा खाने से क्या फायदा होता है (Photo: AI generated/freepik)
रोज संतरा खाने से क्या फायदा होता है (Photo: AI generated/freepik)

विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. ये शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, स्किन में कोलेजन बनाता है जिससे स्किन को जवान और टाइट रहने में मदद मिलती है और शरीर के सभी अंगों को कई तरह से फायदा पहुंचाता है.

यूं तो हमारे रोज के खानपान में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें विटामिन सी देती हैं लेकिन यहां हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बता रहे हैं जो आपकी डेली विटामिन सी का इनटेक बढ़ाने में मदद करता है. 

विटामिन सी बढ़ाने के लिए रोज खाएं संतरा 

संतरा विटामिन सी का पावरहाउस होता है. ये एक ऐसा फल है जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है.एक संतरा आपके दैनिक विटामिन सी की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है. अमेरिकन हेल्थ वेबसाइट 'हेल्थलाइन' की रिपोर्ट के अनुसार, एक मध्यम आकार का संतरा आपको करीब 70 से 80 मिलीग्राम विटामिन सी प्रदान करता है जो रोज की जरूरत का करीब 80 से 90 प्रतिशत है. 

क्यों संतरा है बेहद मददगार

रोज बस एक संतरे से आपके शरीर में विटामिन C की मात्रा बढ़ सकती है. इससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी से लेकर आपकी इम्युनिटी को भी जबरदस्त बूस्ट मिलता है. 

Advertisement

विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.

संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो कोलेजन के उत्पादन के लिए जरूरी है. कोलेजन त्वचा को जवान और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है.

विटामिन सी के अलावा संतरे में फाइबर, पोटैशियम और कई और पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो ब्लडप्रेशर को नियंत्रित करते हैं जिससे दिल की सेहत में भी सुधार होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement