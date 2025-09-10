रोजाना ये एक फल खाने से शरीर में बढ़ने लगता है विटामिन सी, इम्युनिटी होती है बूस्ट

विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है. ये शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, स्किन में कोलेजन बनाता है जिससे स्किन को जवान और टाइट रहने में मदद मिलती है और शरीर के सभी अंगों को कई तरह से फायदा पहुंचाता है.

यूं तो हमारे रोज के खानपान में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें विटामिन सी देती हैं लेकिन यहां हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बता रहे हैं जो आपकी डेली विटामिन सी का इनटेक बढ़ाने में मदद करता है.

विटामिन सी बढ़ाने के लिए रोज खाएं संतरा

संतरा विटामिन सी का पावरहाउस होता है. ये एक ऐसा फल है जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है.एक संतरा आपके दैनिक विटामिन सी की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है. अमेरिकन हेल्थ वेबसाइट 'हेल्थलाइन' की रिपोर्ट के अनुसार, एक मध्यम आकार का संतरा आपको करीब 70 से 80 मिलीग्राम विटामिन सी प्रदान करता है जो रोज की जरूरत का करीब 80 से 90 प्रतिशत है.

क्यों संतरा है बेहद मददगार

रोज बस एक संतरे से आपके शरीर में विटामिन C की मात्रा बढ़ सकती है. इससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी से लेकर आपकी इम्युनिटी को भी जबरदस्त बूस्ट मिलता है.

विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.

संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है जो कोलेजन के उत्पादन के लिए जरूरी है. कोलेजन त्वचा को जवान और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है.

विटामिन सी के अलावा संतरे में फाइबर, पोटैशियम और कई और पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो ब्लडप्रेशर को नियंत्रित करते हैं जिससे दिल की सेहत में भी सुधार होता है.

