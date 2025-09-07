इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से परेशान लोग रोज खाएं ये फूड्स, मिलेगा आराम

इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) एक कॉमन लेकिन लंबे समय तक रहने वाली पेट की परेशानी है जो आपको बार-बार पेट दर्द और आपके मल त्याग की प्रक्रिया में बदलाव (दस्त, कब्ज, या दोनों) का कारण बनता है. यह मस्तिष्क-आंत के संपर्क में किसी समस्या के कारण होता है जिससे आंत अधिक संवेदनशील हो जाती है और मांसपेशियों के संकुचन में दिक्कत होने लगती है.

हालांकि IBS आपको परेशान कर सकता है और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है लेकिन यह पाचन तंत्र को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाता है और कैंसर के जोखिम को नहीं बढ़ाता है. आहार में बदलाव, स्ट्रेस कम करने और दवाओं से ये समस्या ठीक भी हो जाती है. इसके अलावा कुछ चीजें भी इस समस्या में आपकी मदद कर सकती हैं.

बेरीज का सेवन करना फायदेमंद

ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज, रास्पबेरी और स्ट्रॉबेरीज विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होती हैं. इनमें फ्रुक्टोज कम होता है. ये आसानी स्टूल पास करने में मदद करती हैं. इसलिए इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल कर पाचन को तेज बनाने में मदद मिलती है.

केला भी इस बीमारी में मददगार

केले में पोटैशियम और घुलनशील फाइबर की उच्च मात्रा होती है जिससे मल त्याग को नियंत्रित करने और पानी को अवशोषित करने में मदद मिलती है.

खट्टे फलों का सेवन होता है अच्छा

संतरा, मौसमी, कीवी और ग्रेपफ्रूट जैसे फल आमतौर पर पेट, पाचन तंत्र और IBS में फायदेमंद होते हैं.

इन चीजों से रहे सावधान

सेब, आम और तरबूज जैसे फलों का सेवन इस समस्या में अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज की उच्च मात्रा होती है जो गैस, सूजन और ऐंठन जैसे IBS के लक्षणों को बढ़ा सकती है. भोजन की सहनशीलता अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग होती है. इसलिए इस बीमारी में कुछ भी खाने से पहले डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है.

