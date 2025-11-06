Secrets of longevity: 93 साल की महिला ने बताए लंबी उम्र पाने के 5 सीक्रेट, कर सकते हैं फॉलो

आज के समय में हर कोई चाहता है कि वह निरोगी हो और उसकी उम्र भी लंबी हो. इसके लिए लोग अपनी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और सेहत पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं. हाल ही में फ्लोरिडा में रहने वाली क्रिस मेयर ने अगस्त 2025 में अपना 93वां जन्मदिन मनाया. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वे अभी भी अपने आपको अंदर से 39 साल का महसूस करती हैं. क्रिस मेयर जब भी अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती हैं, तो वह बहुत ही सुंदर दिखती हैं, उनका पहनावा बहुत सुंदर होता है और उन्होंने पूरा मेकअप किया होता है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी का मंत्र बताया है. इन तरीकों को आप भी अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए फॉलो कर सकते हैं.

सुनना सीखें

क्रिस मेयर बताती हैं कि सुनना सीखें. हमेशा दूसरों की बात ध्यान से सुनें, खुद के बारे में हमेशा बोलने की बजाय सामने वाले की कहानियों में रुचि लें. यह सिर्फ सामाजिक जुड़ाव ही नहीं बढ़ाता बल्कि दिमाग को तेज रखता है.

बिजी रहें

क्रिस ने बताया कि हमेशा आप अपने आपको बिजी बनाए रखें. क्रिस कार्ड गेम खेलती हैं, क्राफ्ट-फेयर में हिस्सा लेती हैं, पेंटिंग और निटिंग करती हैं यानी कि वो अपने आपको पूरी तरह बिजी रखती हैं. उनके पास फ्री समय नहीं होता. ऐसा करने से कंटिन्युटी बनी रहती है और एनर्जी भी बनी रहती है.

हेल्दी आदतें अपनाएं

क्रिस ने बताया नियमित डॉक्टर के पास जाना, अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहना, प्रोटीन-वाली चीजें खाना आदि करना चाहिए. ये हेल्दी आदतें लंबे समय के लिए अच्छी रहती हैं.

परिस्थितियों के साथ चलें

क्रिस का बोलना है कि अक्सर लोग अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं. इसकी अपेक्षा अपनी परिस्थितियों के साथ चलना सीखें. जीवन में दुःख-तकलीफ आए लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के साथ चलने का फैसला किया और हर स्थिति से निपटती रहीं.

अपनी वैल्यू करें

क्रिस का कहना है कि जब वे बाहर जाती हैं तो सज-संवर कर जाती हैं क्योंकि वह अपने आपको वैल्यू देती हैं. ऐसा वो अपने लिए करती हैं ना कि दूसरों के लिए. यह उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है.

