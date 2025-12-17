'मटर छीलने का समय आ गया'... 56 की भाग्यश्री सर्दियों में खूब खाती हैं ये सब्जी, खुद बताए फायदे

सलमान खान की फिल्म 'मैंने प्यार किया' की हीरोइन भाग्यश्री सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वो अपनी इंस्टाग्राम सीरीज 'ट्यूसडे टिप विद बी' सीरीज के जरिए अपने फैन्स को हेल्दी रेसिपीज, हेल्थ, फिटनेस, वेट लॉस, स्किन केयर जैसी तमाम जानकारी शेयर करती रहती हैं.

उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में बताया, 'मटर छीलने का समय आ गया. सर्दियों में सबसे अच्छी मटर जयपुर की होती है. उनकी कीमत असल में उनके आकार के हिसाब से तय होती है. जितने छोटे, उतने ही मीठे और महंगे होते हैं. लेकिन उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है. इस सीजन के लिए मेरा लॉट अभी आया है.'

भाग्यश्री अपने सोशल मीडिया पर पारंपरिक भारतीय भोजन को बढ़ावा देना पसंद करती हैं, अपनी नई पोस्ट में उन्होंने मटर के फायदों के बारे में बताया है जो शाकाहारी और वीगन लोगों के लिए प्रोटीन का एक रिच स्रोत होती है.

लेकिन क्या मटर सच में इतने सेहतमंद होते हैं?

अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' के साथ बातचीत में चेन्नई के श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और लेक्चरर सीवी ऐश्वर्या ने बताया कि हरी मटर प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, फाइबर और पॉलिफेनॉल्स जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, पाचन में मदद करने और ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है.

यह आपकी सेहत को कैसे फायदा पहुंचाती है?

1-मटर प्रोटीन आपको एंजाइम्स की एक मजबूत और लगातार सप्लाई देने में बहुत अच्छी होती है जिसका इस्तेमाल आपका शरीर एनर्जी बनाने, पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करने और बहुत कुछ करने के लिए करता है.

2-वीगन और ग्लूटेन-फ्री होने के कारण मटर प्रोटीन में एलर्जी पैदा करने वाले कोई भी तत्व नहीं होते हैं.

3-मटर में मौजूद प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कम करने और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है. साथ ही यह किडनी के लिए भी हल्का होता है.

4-यह भूख को कंट्रोल करने और वजन घटाने में मदद करती है. यह कम कैलोरी वाला आइटम है जो हानिकारक, अनहेल्दी फैट से फ्री है. यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है.

5-मटर में त्वचा के लिए बेहतरीन पोषक तत्व होते हैं जिसमें विटामिन B6, C, और फोलेट (फोलिक एसिड) शामिल हैं. ये पोषक तत्व सूजन और फ्री रैडिकल डैमेज को कम करने में मदद कर सकते हैं जो त्वचा से कोलेजन और इलास्टिन को छीनते हैं.

6-मटर फाइबर और प्रोटीन से भी भरपूर होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करते हैं और व्यक्ति को लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं. यह शुगर लेवल को स्थिर करने में भी मदद करता है.

