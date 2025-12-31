scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हैंगओवर उतारने के 5 घरेलू जुगाड़! नए साल के पहले दिन आ सकते हैं काम

नया साल शुरू होने के पहले अक्सर लोग रात में पार्टीज करते हैं और अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो उनका सिर भारी रहता है जिसे हैंगओवर कहते हैं. कुछ ऐसे देसी और असरदार 'जुगाड़' दिए गए हैं जो आपके हैंगओवर को कम कर सकते हैं.

Advertisement
X
शरीर में पानी की कमी भी हैंगओवर के कारणों में से एक है. (Photo: ITG)
शरीर में पानी की कमी भी हैंगओवर के कारणों में से एक है. (Photo: ITG)

आज रात 12 बजते ही नया साल शुरू हो जाएगा और 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को अधिकतर लोग नए साल के स्वागत में पार्टीज कर रहे होंगे. कुछ लोग क्लब-पब में जाकर पार्टी करते हैं तो कुछ हाउस पार्टी में रंग जमाते हैं. इसके बाद जब नए साल के पहले दिन सुबह उठते हैं तो अधिक अल्कोहॉल के कारण कई लोगों का सिर फटने लगता है इसलिए कहा जाता है कि जश्न की रात जितनी शानदार होती है, अगली सुबह का हैंगओवर (Hangover) उतना ही डरावना. अगर आप भी नए साल की पहली सुबह भारी सिर से नहीं उठना चाहते, तो आज हम आपको हैंगओवर कम करने के कुछ देसी तरीके बता रहे हैं जो सभी पार्टी करने वालों को जरूर जानना चाहिए.

सुबह उठते ही पानी पिएं

हैंगओवर का सबसे बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी है क्योंकि शराब शरीर का पानी सोख लेती है और आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है. हैंगओवर से बचने के लिए सुबह उठते ही कम से कम 2-3 गिलास सादा पानी पिएं. अगर इसमें एक चुटकी नमक और चीनी मिला लें तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तुरंत पूरी होगी. या फिर आप सुबह इलेक्ट्रॉल भी पानी में मिलाकर पी सकते हैं.

नींबू-पानी और शहद

नींबू में विटामिन-C होता है और शहद में फ्रुक्टोज. ये दोनों साथ में मिलकर अल्कोहल को तेजी से पचाने में मदद करते हैं और हैंगओवर कम होने लगता है. हल्के गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं. यह आपके लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.

Advertisement

नारियल पानी

यदि हैंगओवर के कारण सिर बुरी तरह फट रहा है तो नारियल पानी सबसे अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर देते हैं.

अदरक और पुदीना

अगर आपको हैंगओवर और उल्टी जैसा महसूस हो रहा है तो अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबाएं या अदरक वाली काली चाय पिएं. पुदीने की पत्तियां भी पेट को ठंडक देती हैं और भारीपन कम कर सकती हैं.

केला

खाली पेट हैंगओवर और भी ज्यादा परेशान करता है. इससे बचने के लिए आप केला खा सकते हैं क्योंकि इसमें पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है और शराब के कारण पोटैशियम कम होने से ही हैंगओवर होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement