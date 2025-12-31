हैंगओवर उतारने के 5 घरेलू जुगाड़! नए साल के पहले दिन आ सकते हैं काम

आज रात 12 बजते ही नया साल शुरू हो जाएगा और 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को अधिकतर लोग नए साल के स्वागत में पार्टीज कर रहे होंगे. कुछ लोग क्लब-पब में जाकर पार्टी करते हैं तो कुछ हाउस पार्टी में रंग जमाते हैं. इसके बाद जब नए साल के पहले दिन सुबह उठते हैं तो अधिक अल्कोहॉल के कारण कई लोगों का सिर फटने लगता है इसलिए कहा जाता है कि जश्न की रात जितनी शानदार होती है, अगली सुबह का हैंगओवर (Hangover) उतना ही डरावना. अगर आप भी नए साल की पहली सुबह भारी सिर से नहीं उठना चाहते, तो आज हम आपको हैंगओवर कम करने के कुछ देसी तरीके बता रहे हैं जो सभी पार्टी करने वालों को जरूर जानना चाहिए.

सुबह उठते ही पानी पिएं

हैंगओवर का सबसे बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी है क्योंकि शराब शरीर का पानी सोख लेती है और आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है. हैंगओवर से बचने के लिए सुबह उठते ही कम से कम 2-3 गिलास सादा पानी पिएं. अगर इसमें एक चुटकी नमक और चीनी मिला लें तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी तुरंत पूरी होगी. या फिर आप सुबह इलेक्ट्रॉल भी पानी में मिलाकर पी सकते हैं.

नींबू-पानी और शहद

नींबू में विटामिन-C होता है और शहद में फ्रुक्टोज. ये दोनों साथ में मिलकर अल्कोहल को तेजी से पचाने में मदद करते हैं और हैंगओवर कम होने लगता है. हल्के गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं. यह आपके लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है.

नारियल पानी

यदि हैंगओवर के कारण सिर बुरी तरह फट रहा है तो नारियल पानी सबसे अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर देते हैं.

अदरक और पुदीना



अगर आपको हैंगओवर और उल्टी जैसा महसूस हो रहा है तो अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबाएं या अदरक वाली काली चाय पिएं. पुदीने की पत्तियां भी पेट को ठंडक देती हैं और भारीपन कम कर सकती हैं.

केला

खाली पेट हैंगओवर और भी ज्यादा परेशान करता है. इससे बचने के लिए आप केला खा सकते हैं क्योंकि इसमें पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है और शराब के कारण पोटैशियम कम होने से ही हैंगओवर होता है.

