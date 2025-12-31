scorecardresearch
 
Kadak Masala Chai: मसाला चाय बनाने के लिए पहले अदरक डालें या चाय पत्ती? शेफ रणवीर बरार ने बताई परफेक्ट रेसिपी

Kadak Masala Chai: अगर आप भी सोचते हैं कि परफेक्ट चाय बनाने के लिए पहले अदरक डालना चाहिए या चाय पत्ती, तो आपकी समस्या हल हो गई है. दरअसल, शेफ रणवीर बरार ने परफेक्ट मसाला चाय की स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर की है.

सभी इंग्रेडिएंट्स डलने के बाद चाय को 1-2 मिनट तक पकने दें. (Photo: ITG/Designed By: Vikas Rawat)
सर्दियों का मौसम आते ही कुछ गरम-गरम पीने का मन अपने आप करने लगता है. ठंडी हवा हो, धूप हल्की-सी निकली हो और हाथ में एक कप खुशबूदार मसाला चाय इससे बेहतर कॉम्बीनेशन भला क्या हो सकता है. खासतौर पर दोपहर के वक्त, जब लंच के बाद नींद आंखों पर हावी होने लगती है, तब एक स्ट्रॉन्ग चाय की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होती है. लेकिन ज्यादातर लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि बढ़िया चाय बनाने के लिए पहले अदरक डाली जाए या चाय पत्ती?

ऐसे में शेफ रणवीर बरार ने परफेक्ट मसाला चाय की एक खास रेसिपी शेयर की है, जिसकी एक घूंट आपकी दोपहर की नींद को भी गायब कर देगी. ये कोई आम रेसिपी नहीं, बल्कि उनके पापा ईश्वर सिंह की स्पेशल मसाला चाय है, जो सालों से घर में बनाई जा रही है. मसालों की खुशबू, दूध की मलाई और अदरक का तीखापन ये चाय सिर्फ शरीर को नहीं, दिल को भी गरमा देती है. सर्दियों में अगर असली सुकून चाहिए, तो ये मसाला चाय जरूर ट्राई करनी चाहिए.

स्टेप 1: पानी उबालें
शेफ रणवीर बरार और उनके पापा बताते हैं कि मसाला चाय बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 2.5 कप पानी लें (अगर 4 कप चाय बनानी हो). गैस ऑन करें और पानी को उबलने दें. 

स्टेप 2: अदरक डालें  
जब पानी में उबाल आ जाए, तब उसमें कुटा/क्रश किया हुआ अदरक डालें.  

स्टेप 3: चीनी और चाय पत्ती डालें 
जब अदरक वाला पानी अच्छे से उबल जाए, तब इसमें 4 टी स्पून चीनी डालें. इसके साथ ही इसमें 2 टी-स्पून काली चाय पत्ती डाल दें. अब इसे अच्छे से मिक्स करके कम से कम 2-3 मिनट तक पकने दें.  

स्टेप 4: दूध डालें
2-3 मिनट तेज और मीडियम आंच पर चाय उबलने देने के बाद उसमें 1.5 कप दूध डालें. जैसे-जैसे दूध पकेगा, वैसे-वैसे चाय रंग बदलेगा देखें. जब चाय 1-2 मिनट उबल जाए और पकी हुई लगने लगे तो समझ जाएं ये बनकर तैयार है.

स्टेप 5: छानें और सर्व करें
रणवीर बरार और उनके पापा कहते हैं आपकी चाय बिल्कुल तैयार है. आप इसे छानकर कप में पी सकते हैं.  

---- समाप्त ----
