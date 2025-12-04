वर्ल्ड का बेस्ट चीजी-क्रीमी ऑमलेट बनाने का आसान तरीका, शेफ रणवीर बरार ने बताया

सुबह के नाश्ता सबसे हेल्दी होना चाहिए और इसके लिए काफी सारे लोग अंडे को शामिल करते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अंडे या उनसे बनी चीजों को खाने से प्रोटीन और कई विटामिन की पूर्ति होने लगती है. अंडे को फोड़कर और उसे फेंटकर तवे पर पकाया जाता है और उसमें धनिया, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर मिलाकर स्वाद बढ़ाया जाता है तो एक जो पराठे जैसी चीज बनती है, उसे ऑमलेट कहते हैं. उबले या कच्चे अंडे की अपेत्रा काफी आबादी ऑमलेट खाना पसंद करती है. कुछ समय पहले शेफ रणवीर बरारने 'वर्ल्ड का बेस्ट ऑमलेट' बनाने की विधि एक पॉडकास्ट में बनाई. उनकी विधि से यदि कोई ऑमलेट बनाता है तो वो खाने में तो काफी टेस्टी होगा लेकिन उसमें मिलाएं जाने वाले कुछ इंग्रेडिएंट के कारण उसमें कुछ कैलोरी बढ़ जाती है. तो पहले आइए शेफ रणवीर द्वारा बताई हुई ऑमलेट की विधि जान लीजिए.

'वर्ल्ड का बेस्ट ऑमलेट' बनाने की विधि

शेफ रणवीर बरार बताते हैं कि 'वर्ल्ड का बेस्ट ऑमलेट' बनाने के लिए आप पहले फोड़ा हुआ अंडा लेते हैं फिर अंडे के अंदर थोड़ी सी क्रीम और मेल्टेड बटर डालते हैं. यदि आपको हल्का सा चीज फ्लेवर देना है और किसी को नहीं बताना है तो आप 3 अंडे के अंदर आधा चम्मच चीज स्प्रेड (Cheese spread) डालते हैं और फिर उसको अच्छे से बीट कर लेते हैं. ऐसे में किसी को बिना बताए आप उसे चीजी फ्लेवर दे सकते हैं.'

'उसके बाद फिर आप अंडे को स्लो गैस पर हल्का सा धीरे-धीरे चलाते रहते हैं और ऊपर से कुछ मसाले डाल लीजिए. बस आपको अंडे को पूरी तरह नहीं पकाना है. अगर आपको पूरी तरह पका हुआ ऑमलेट भी चाहिए तो आप 80 पर्सेंट अंडे पैन पर सेकिए और फिर उसके बाद उसे गैस से हटा लीजिए. वो अपनी हीट में ही पकता रहता है. ये है बेस्ट ऑमलेट बनाने की विधि.'

ऑमलेट खाने कितना फायदेमंद?

ऑमलेट प्रोटीन से भरपूर होता है और यदि आप 2 अंडे का भी ऑमलेट बनाते हैं तो आपको करीब 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. साथ ही इसमें कई विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं. वहीं उबले अंडे की अपेक्षा ऑमलेट खाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है क्योंकि ऑमलेट को बनाने के लिए आप बटर, घी या तेल का इस्तेमाल करेंगे, इससे आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी. हालांकि अंडा खाना अच्छा है. यदि आप अंडे की कैलोरीज को मैनेज करना चाहते हैं तो उबला अंडा खा सकते हैं.

