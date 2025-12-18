महंगे बिकने वाले एवोकाडो से बेहतर है ये छोटे बीज, फायदे जानकर तुरंत लाएंगे खरीद

आजकल फिटनेस और डाइट के मामले में 'विदेशी फल और सब्जियों' का चलन बढ़ गया है. इन्हीं में से एक है एवोकाडो, जिसे उसकी हेल्दी फैट्स के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद छोटे-छोटे बीज, महंगे एवोकाडो की तुलना में आपकी सेहत के लिए कहीं अधिक फायदेमंद और किफायती साबित हो सकते हैं? देसी चीजों को छोड़कर लोग आजकल विदेशी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि देसी चीजें कम कीमत पर ज्यादा फायदे पहुंचाती है. सेहतमंद रहने के लिए हमेशा महंगी विदेशी चीजें ही जरूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारी रसोई में मौजूद कुछ चीजें हमारी सेहत के लिए किसी सुपरफूड्स से कम नहीं हैं.
एवाकाडो का आजकल लोग ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, मगर वो लोग इस बात से अनजान हैं कि घरों में मौजूद कद्दू के बीज उससे ज्यादा फायदेमंद है.कद्दू के बीज इस बात का सबूत हैं कि हमारी पारंपरिक डाइट में छिपे 'देसी सुपरफूड्स' किसी भी महंगे फल से कई गुना बेहतर रिजल्ट देते हैं. एवाकाडो के सामने कद्दू के बीजों में ज्यादा पोषण तत्व होते हैं, आइए कद्दू के बीजों के फायदे जानते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप तुरंत उन्हें खरीदकर ले आएंगे.
कद्दू के बीज भले ही दिखने में छोटे हों, लेकिन इनमें पोषक तत्वों का भंडार छिपा है. जहां एक ओर एवोकाडो अपनी 'गुड फैट्स' के लिए मशहूर है, वहीं कद्दू के बीज मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और हाई-क्वालिटी प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं. अगर हम प्रति ग्राम तुलना करें, तो कद्दू के बीजों में एवोकाडो से कहीं ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं. 100 ग्राम एवोकाडो में लगभग 2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है , जबकि 100 ग्राम कद्दू के बीजों में लगभग 24-30 ग्राम प्रोटीन होता है.
कद्दू के बीजों में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करती है. इसके अलावा, इन बीजों में 'ट्रिप्टोफैन' नाम का अमीनो एसिड होता है, जो शरीर में जाकर सेरोटोनिन में बदल जाता है और आपको एक गहरी और सुकून भरी नींद दिलाने में मदद करता है.
जिंक की कमी से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है. कद्दू के बीज जिंक का सबसे प्राकृतिक सोर्स हैं. मेडिकल रिसर्च बताती है कि कद्दू के बीज पुरुषों में प्रोस्टेट हेल्थ को बेहतर बनाने और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस रखने में भी बहुत कारगर हैं.
अगर आप चमकती स्किन और मजबूत बाल चाहते हैं, तो महंगे सीरम के बजाय कद्दू के बीजों को अपनी डाइट में शामिल करें. इसमें मौजूद विटामिन-E और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन की सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.
एवोकाडो भारत में काफी महंगा मिलता है और हर जगह आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता. जबकि इंडिया में कद्दू के बीज बेहद सस्ते मिलते हैं. आप चाहे तो इन्हें घर पर कद्दू की सब्जी बनाते समय भी निकाल कर सुखा सकते हैं.
कद्दू के बीजों कोआप इन्हें हल्का भूनकर स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, या फिर अपने स्मूदी, सलाद और ओट्स में ऊपर से डाल सकते हैं. आप इनको बाकी सीड्स के साथ मिलाकर भी शाम के समय में स्नैक्स की तरह खा सकते हैं.