आलू-प्याज हैं एक दूसरे के 'दुश्मन'...2 सेलेब्रिटी शेफ ने बताया क्यों नहीं रखना चाहिए एक साथ?

Potato onion storage tips: आलू-प्याज दो ऐसी सब्जियां हैं जो लगभग हर किचन में मिल ही जाती हैं. आलू जहां कार्बोगहाइड्रेट का सोर्स है तो वहीं प्याज को स्वाद, सुगंध और हल्की मिठास के लिए डिशेज में यूज किया जाता है. आलू-प्याज भारतीय खाना बनाने की रीढ़ माने जाते हैं. आलू उबालकर, तलकर, भूनकर आदि कई तरीके से उपयोग किया जाता है और वहीं प्याज को भी पीसकर, काटकर, भूनकर अलग-अलग से यूज कर सकते हैं. भले ही प्याज और आलू की जोड़ी बेस्ट मानी जाती हो लेकिन क्या आप जानते हैं प्यार और आलू आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं?

इस बारे में शेफ विकास चावला और शेफ वंश चावला ने एक इंस्टाग्राम रील में बताया है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आलू और प्याज को साथ में क्यों नहीं रखना चाहिए.

क्यों दुशमन हैं आलू-प्याज?

वीडियो में शेफ आलू और प्याज के बारे में सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या आप भी ओनियन और पोटाटो मतलब प्याज और आलू या गार्लिक और पोटाटो को एक साथ रखते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आज से रखना बंद कर दें क्योंकि प्याज में इथाइलीन गैस और मॉइश्चर रिलीज होता है जिससे आलू बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है यानी आलू सॉफ्ट होने लगते हैं, इनमें रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं और ये गल जाते हैं.

'जब आलू गल जाते हैं तो इससे पास में रखे प्याज और लहसुन भी खराब हेने लगते हैं. तो शुरुआत झगड़े की प्याज से ही होती है. पहले प्याज गैस और मॉइश्चर रिलीज करेगा फिर. आलू खराब होगा फिर आलू जब गैस रिलीज करेगा तो वो सारी चीजें खराब कर देगा.'

'तो ये दोनों दुश्मनों को आज से अलग कर दीजिए. इनको अलग-अलग जगह पर किसी अंधेरे वाली जगह पर रखें जहां हल्की हवा भी जाए. प्याज और आलू को साथ नहीं रखना है और लहसुन और आलू को भी एक साथ नहीं रखना है.'

