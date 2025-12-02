नाश्ते से लेकर डिनर तक ये है नीरज चोपड़ा का डाइट प्लान जिसे आप भी कर सकते हैं फॉलो

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को एकमात्र सिल्वर मेडल दिलाने वाले स्टार जैवलिन थ्रोअर (भाला फेंक) नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता. वो देश के पसंदीदा एथलीटों में से एक हैं. नीरज चोपड़ा 2020 में टोक्यों ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे और पेरिस ओलंपिक 2024 में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है. अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं.

नीरज चोपड़ा फिट रहने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट और फिटनेस रूटीन का पालन करते हैं. उन्हें देसी खाना बेहद पसंद है. वो चूरमा से लेकर गोलगप्पे, गुलाब जामुन के साथ आइस्क्रीम, खीर भी काफी पसंद करते हैं. हालांकि फिटनेस के चलते वो इन चीजों को चीट मील की तरह लेते हैं. वो भी तब जब उन्हें किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेना होता है. तो चलिए जानते हैं नाश्ते से लेकर डिनर तक क्या है नीरज चोपड़ा की डाइट.

एक्सपर्ट के अनुसार, एथलीट्स को बॉडी में थोड़ा ज्यादा फैट बनाए रखने की सलाह दी जाती है. क्योंकि इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है. हालांकि फैट एथलीट्स के खेल पर डिपेंड करता है. नीरज चोपड़ा अपनी डाइट में फैट और प्रोटीन लेते हैं. इससे मसल्स को ताकत मिलने और टोन रखने में मदद मिलती है.

नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं

नीरज चोपड़ा अपने नाश्ते में दो ब्रेड, फल, दही, ओट्स और तीन-चार अंडे का सफेद भाग खाते हैं. इसके अलावा, वो जूस या नारियल पानी और ड्राई फ्रूट्स लेते हैं.

लंच में लेते हैं भरपूर प्रोटीन

लंच में नीरज चोपड़ा दही, चावल, दाल, सब्जियां, सलाद और ग्रिल्ड चिकन लेना पसंद करते हैं. जिससे उनके शरीर को भरपूर प्रोटीन मिलता है.

डिनर रहता है हल्का

नीरज चोपड़ा डिनर में फल, सब्जियां, सलाद और प्रोटीन से भरपूर खाना खाते हैं. वो सोने से पहले, दूध, खजूर और कभी-कभी गुड़ लेते हैं.

ट्रेनिंग के दौरान का डाइट

नीरज चोपड़ा ट्रेनिंग के दौरान केले, जूस और नारियल पानी जैसे चीजें लेते हैं, जो बॉडी को एनर्जी देता है. इसके अलावा ट्रेनिंग के बाद 15-20 मिनट के अंदर प्रोटीन शेक लेना पसंद करते हैं. रात को खाने में बिना कार्बोहाइड्रेट वाला खाना लेते हैं.





