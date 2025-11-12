भिगोकर, भूनकर या सूखे...सर्दियों में बादाम कैसे खाना चाहिए? जान लें सही तरीका

सर्दी का मौसम आ चुका है और आने वाले कुछ समय में कड़ाके की सर्दी के अनुमान लगाए जा रहे हैं. ठंड के महीनों में स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को उचित पोषक तत्वों से भरपूर रखना बेहद ज़रूरी है. ऐसे में बादाम खाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि ये खाने में तो टेस्टी होता ही है साथ ही साथ ये आपकी सेहत को अच्छा और गर्म भी रखते हैं. बादाम को अलग-अलग तरह से खा सकते हैं लेकिन कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज होंगे कि सर्दी के मौसम में बादाम को किस तरह खाया जाए? तो आइए इस बारे में जानते हैं.

सर्दियों में बादाम कैसे खाना चाहिए?

सेलेब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रयान फर्नांडो ने इंस्टाग्राम पर वीडियो में बताया था कि ठंड के सीजन में बादाम शरीर को अंदर से गर्माहट देने, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने और इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मदद कर सकती है लेकिन जरूरत है इसे सही तरह से खाने की. अगर सही तरह से नहीं खाया जाए तो इसके पूरे फायदे आपको नहीं मिलेंगे. लोग बादाम को बिना भिगोए या भूनकर खा लेते हैं लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए.

दरअसल, बादाम के छिलके में टैनिन होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को धीमा कर देता है इसलिए रात में बादाम को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उसे छीलकर खा लें. चाहें तो बादाम को पीसकर दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं.

बादाम को यदि छिलका निकालकर खाएंगे तो विटामिन E, कैल्शियम और हेल्दी फैट को शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है और जल्दी डाइजेस्ट होकर अधिक फायदा पहुंचाता है.

कितने बादाम खाएं?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि आप पहले से ही बादाम का सेवन करते आ रहे हैं तो आप 20-25 ग्राम बादाम खा सकते हैं यानी कि मुट्ठी में जितने आ जाएं. लेकिन यदि आप पहले से बादाम का सेवन नहीं कर रहे हैं तो सर्दियों में रोज 6–10 बादाम पर्याप्त हैं. ध्यान रखें कि कई लोगों को बादाम डाइजेस्ट नहीं होती इसलिए एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें.

