क्या चाय की पत्ती भी एक्सपायर होती है? बस इतने दिन रहती है फ्रेश

How to know if the tea is expired: अक्सर हर भारतीय घर में सुबह की चाय की चुस्की उनकी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा है. सुबह उठते ही चाय पीकर लोग ताजगी महसूस करते हैं. हालांकि लोगों की चाय पीने की पसंद अलग-अलग हो सकती है. कई लोग दिन में 1-2 चाय पीते हैं तो कुछ लोग 8-10 चाय भी पी लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जैसे हर खाने की चीज की एक्सपायरी डेट होती है वैसे ही क्या चाय पत्ती की भी एक्सपायर डेट होती है? शायद नहीं सोचा होगा. यदि आप भी टी-लवर्स हैं तो आज हम आपको इस बारे में बताएंगे.

चाय की पत्ती एक्सपायर डेट होती है या नहीं?

जी हां, चाय की पत्ती भी एक्सपायर हो सकती है. इसका कारण है कि चाय की पत्ती में प्राकृतिक तेल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. नमी, हवा और रोशनी के संपर्क में आने पर वो टूटने लगते हैं और चाय पत्ती खराब हो जाती है. लेकिन अच्छी बात ये है कि चाय की पत्ती एक्सपायर होने के बाद जहरीली या नुकसानदायक नहीं होती बल्कि इसका स्वाद, कलर और स्मेल कम होने लगती है. यदि कोई एक्सपायर चाय पीता है तो उसे उसकी खुशबू और टेस्ट से समझ आ जाएगा कि कुछ तो गड़बढ़ है. एक्सपायर चाय से कभी-कभी हल्की फफूंद या सीलन की गंध आने लगती है.

कौन सी चाय कितने समय तक अच्छी रहती है?

ब्लैक टी 1 से 2 वर्ष तक और ग्रीन टी 6 से 12 महीने तक अच्छी रहती है लेकिन तब जब उन्हें सूखी और ठंडी जगह पर रखा जाए. इसलिए कोशिश करें कि चाय हमेशा सूखी जगह पर एयर टाइट कंटेनर में रखें. ऊलॉन्ग / व्हाइट टी लगभग 1 साल अच्छी रहती है और वहीं हर्बल टी, तुलसी टी और केमोमाइल टी 6–12 महीने तक अच्छी रहती है.यदि आप चाय पत्ती को एयरटाइट कंटेनर में रखकर धूप, गर्मी और नमी से दूर रखते हैं तो इसकी उम्र बढ़ सकती है.

