रोजाना 2 अंडे क्यों खाना चाहिए? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बताया

गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स्य ने बताया कि रोजाना 2 अंडे खाने से शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं और सभी को क्यों खाना चाहिए.

अंडे खाने के कई फायदे होते हैं. (Photo: Pixabay & Instagram/Dr. Shubham Vatsya)
अंडे को लेकर काफी बहस होती है कि अंडा शरीर के लिए जरूरी है या नहीं. साइंस कहता है कि अंडा शरीर के लिए बहुत जरूरी साबित हो सकता है क्योंकि ये बेहद पौष्टिक भोजन हैं जिसमें हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन, विटामिन बी12, डी और कोलीन जैसे जरूरी विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. आपने देखा होगा कई फिटनेस फ्रीक लोग रोजाना अंडे का सेवन करते हैं. हाल ही में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स्य ने बताया है कि रोजाना 2 अंडे क्यों खाना चाहिए?

क्या कहते हैं डॉ. शुभम?

डॉ. शुभम ने एक इंस्टाग्राम रील में बताया, 'अंडा वेज होता है या नॉन वेज, इस डिबेट को छोड़कर आज ही 2 अंडे डेली खाना स्टार्ट कर दें क्योंकि एक अंडे में मात्र 70-80 कैलोरी के साथ-साथ 6 ग्राम प्रोटीन और 5 ग्राम हेल्दी फैट होचा है. ये आपके पेट को भरा रखता है जो साथ में आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करता है.'

'अंजे के पीले हिस्से में कोलीन होता है जो आपकी मेमोरी को शॉर्प करता है और लिवर से फैट हटाता है. अंडे आपकी नजरों को भी तेज करते हैं.'

'सबसे बड़ा मिथ है कि अंडे में बेड कोलेस्ट्रॉल होता है. लेकिन ऐसा नहीं है इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल होता है जो आपके हार्ट और आर्टरीज दोनों के लिए जरूरी है. इम्यूनिटी से लेकर मसल रिकवरी तक अंडे आपको कंपलीट प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं.'

'अंडे में पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. ब्रेकफास्ट में अंडे लेने से ब्लड शुगर भी स्टेबल रहता है इसलिए कहना गलत नहीं होगा. संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे.'

अंडे को कैसे खाएं?

अंडे को आप किस तरह से खाते हैं ये बात भी काफी महत्वपूर्ण होती है. अंडे को लोग अलग-अलग तरह से खाते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर तरीके अनहेल्दी हो सकते हैं क्योंकि उनके पकाने के तरीके से उनकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं जो वजन बढ़ा सकती हैं. रिसर्च कहती हैं कि अंडे को उबालकर खाना सबसे बेहतर होता है क्योंकि उस स्थिति में अंडे को पकाने में ऑयल या घी की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं जब ऑमलेट या भुर्जी बनाई जाती है तो उसमें तेल या बटर डालने से उसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं.

