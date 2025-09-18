scorecardresearch
 

Suhana Khan: भाई आर्यन की सीरीज के प्रीमियर पर वर्साचे गाउन में छाईं सुहाना खान, बोल्ड लुक से लूटी लाइमलाइट

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीमियर में सुहाना खान ने 4.5 लाख रुपये के येलो वर्साचे गाउन में सबका दिल जीत लिया. उनका हाई स्लिट गाउन और मिनिमल जूलरी इस ग्लैमरस लुक की खासियत रही.

सुहाना खान आर्यन खान की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर में पीले वर्साचे गाउन में स्टनिंग लुक में नजर आईं. (Photo: Instagram/@suhanakhan2)
बीते दिन (17 सितंबर 2025) बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के परिवार के लिए बहुत खास था. दरअसल, बुधवार को शाहरुख के बड़े बेटे आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ग्रैंड प्रीमियर था, जिसमें बड़ी संख्या में सितारे पहुंचे. सितारों से सजे इस प्रीमियर में हर मेहमान ने अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज से सबको प्रभावित किया. अंबानी परिवार से लेकर काजोल तक स्टाइलिश ड्रेसेज पहनकर इवेंट पहुंचीं, लेकिन सबकी निगाहें आर्यन खान की बहन सुहाना खान पर टिक गईं. शाहरुख से लेकर अबराम समेत जहां खान परिवार ऑल ब्लैक लुक में नजर आया, वहीं सुहाना ने पीले रंग की ड्रेस पहनकर लाइमलाइट लूटी.

सुहाना की ड्रेस ना केवल बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत थी, बल्कि बहुत महंगी भी थी. चलिए जानते हैं सुहाना ने अपने भाई की डेब्यू सीरीज के प्रीमियर के लिए क्या पहना.

थाई-हाई स्लिट में खूब जचीं सुहाना
सुहाना खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर में अपनी मौजूदगी से सबका दिल जीत लिया. उन्होंने इसके लिए इंटरनेशनल ब्रांड  @versace का पीले रंग का मेडुसा '95 ड्रेप्ड गाउन पहना था. उनका ये गाउन ही ज्यादा स्टाइलिश था. गाउन में एक तरफ और बाजू पर खूबसूरत रच्ड डिजाइन था, जबकि दूसरी ओर मेटैलिक डिटेल वाली पतली स्ट्रैप थी, जो इसे खास और ग्लैमरस लुक दे रही थी. इस बॉडी फिट गाउन में सुहाना अपनी परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट कर पा रही थीं, जो उनके स्टाइल को एलिवेट कर रहा था. इतना ही नहीं इसका थाई-हाई स्लिट भी उनके ग्लैमर को एलिवेट कर रहा था. बता दें, सुहाना के आउटफिट की कीमत इंटरनेट पर कई जगह 451,200 रुपये बताई जा रही है और कुछ जगह पर इसकी कीमत 2.95 बताई जा रही है.  

A post shared by Suhana Khan (@suhanakhan2)

मिनिमल जूलरी लगीं स्टाइलिश
सुहाना ने इस आउटफिट को मिनिमल जूलरी के साथ पेयर किया, जिसकी वजह से सभी का पूरा ध्यान उनके गाउन पर रहा. उन्होंने कानों में कार्टियर ब्रांड के इयररिंग्स, ब्रेसलेट और अंगूठी पहनी हुई थी. ये सभी उनके लुक में और निखार ला रहे थे. एक्ट्रेस ने गोल्डन हील्स और खुले बालों के साथ अपने लुक को स्टाइल किया. 

