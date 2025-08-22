scorecardresearch
 

Feedback

Suhana Khan: आर्यन खान के शो लॉन्च पर सुहाना खान का ग्लैमरस अंदाज, कोर्सेट और स्लीक स्कर्ट पहन किया इंप्रेस

Suhana Khan: शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने हाल ही में भाई आर्यन खान के शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर लॉन्च पर अपने स्टाइलिश लुक से सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने डोल्से एंड गब्बाना के स्प्रिंग 2025 कलेक्शन का फ्लोरल कोर्सेट और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट पहनी, जो उनकी परफेक्ट फिगर को हाइलाइट कर रहा था.

Advertisement
X
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ट्रेलर लॉन्च में छाईं सुहाना (Photo: Instagram/@suhanakhan2)
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ट्रेलर लॉन्च में छाईं सुहाना (Photo: Instagram/@suhanakhan2)

शाहरुख खान की बेटी और एक्ट्रेस सुहाना खान के डेब्यू और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ ही उनके फैशन की चर्चा भी अक्सर होती है. कहना गलत नहीं होगा कि सुहाना धीरे-धीरे जेन-जी जेनरेशन की स्टाइल आइकन बनती जा रही हैं. वो हर बार अपने लुक से लोगों का ध्यान खींच लेती हैं और उनके सभी लुक्स उनके फैंस को बहुत पसंद आते हैं. फिर चाहे वो उनकी साड़ी हो या फिर वेस्टर्न आउटफिट्स सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं. हाल ही में एक बार फिर उनका स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला, जिसे देख सभी ने 'वाह' बोला.

दरअसल, हाल ही में सुहाना भाई आर्यन खान के शो 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची थीं. इस दौरान उनका लुक देखते ही बन रहा था. अब आपके मन में ये जरूर आएगा कि आखिर सुहाना ने ऐसा क्या पहना था? चलिए जानते हैं. 

सुहाना ने ऑउटफिट में फ्लॉन्ट किया फिगर:
सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्हें खूबसूरत आउटफिट पहने देखा जा रहा है. इस मौके पर सुहाना ने 'डोल्से एंड गब्बाना' के स्प्रिंग 2025 कलेक्शन का एक खूबसूरत कोर्सेट पहना हुआ था. बड़े-बड़े फ्लोरल प्रिंट वाला यह आउटफिट ब्रांड की खास मेडिटेरेनियन स्टाइल को दिखाता है. ये उनकी कमर पर पूरी तरह से फिट हो रहा था, जो उन्हें अपनी परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका दे रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

Raksha Bandhan Dress Ideas
रक्षाबंधन पर दिखेंगी हटकर, ट्राई करें स्टारकिड्स के ये इंडियन लुक्स 
Kareena Kapoor,Mouni Roy,Malaika Arora
जिगरी यार हैं ये बॉलीवुड हसीनाएं, सालों से कायम दोस्ती का अटूट रिश्ता 
AbRam Khan's birthday bash.
Film wrap: 12 साल के हुए अबराम, हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन, सुनीता ने गोविंदा संग तलाक पर तोड़ी चुप्पी 
Karan On Aryan Suhana Trolling
Aryan-Suhana के टैलेंट पर उठे सवाल, Karan बोले... 
Deepika Padukone
SRK की 'किंग' में Deepika Padukone निभाएंगी ये किरदार? 

पेंसिल स्कर्ट में छाईं:
सुहाना ने अपने इस फ्लोरल कोर्सेट को पूरी तरह से हाइलाइट रखने के लिए इसके साथ एक स्लीक ब्लैक पेंसिल स्कर्ट पहनी. उनका ये लुक सिंपल और एलिगेंट था, जिसमें एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने इसे एक क्विल्टेड चैनल बैग के साथ पेयर किया. एक्ट्रेस ने मिनिमल एक्सेसरी के साथ अपने आउटफिट को स्टाइल किया. उन्होंने एक पतला सा गोल्ड ब्रेसलेट, एक स्टाइलिश रिंग और गोल्डन हूप्स कैरी किए. 

Advertisement

मेकअप लगा परफेक्ट:
सुहाना के मेकअप की बात करें तो उन्होंने ट्रेलर लॉन्च के लिए नेचुरल और फ्रेश मेकअप लुक चुना. उन्होंने ग्लोइंग बेस के साथ विंग्ड लाइनर और सॉफ्ट न्यूड-रोज लिपस्टिक लगाई हुई थी, जो उनके लुक को कंप्लीट कर रही थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement